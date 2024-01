Рэпер Потап публично попросил прощения у Насти Каменских

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Участники группы «Потап и Настя» Анастасия Каменских и Алексей Потапенко

Украинский рэпер Алексей Потапенко, известный как Потап, публично извинился перед своей женой, певицей Настей Каменских. Он опубликовал соответствующий пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В публикации он отметил, что все люди совершают ошибки, но всегда сложно признать их и вовремя «найти правильные слова».

Мы все совершаем ошибки, независимо от их размера. Но, когда приходит время извиниться, найти правильные слова становится сложным испытанием, как покорение гор. <...> Это отличный урок для личного роста. Помните, что извиняться — это не слабость, это дает нам силу и показывает нашу способность сохранить здоровые отношения, — написал рэпер под публикацией.

Пост Потап сопроводил коллажем из двух фотографий. На одном кадре сам рэпер стоит в футболке с надписью Sorry, а на втором запечатлена собака Насти Каменских Мими. Исполнитель продублировал запись у себя в сториз и прикрепил песню группы Blue и Элтона Джона «Sorry Seems to Be the Hardest Word».

Создатель групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и других проектов Юрий Бардаш ранее сообщил, что Потап намерен вернуться в Россию и ищет для этого любые возможности. Он добавил, что желание рэпера обусловлено текущей ситуацией.