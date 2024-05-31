Рэпер Natan рассказал, как учился целоваться в девятом классе Рэпер Natan в девятом классе всю ночь целовал любимую девушку в лоб

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Рэпер Natan

Российский рэпер и телеведущий Natan (Натан Миров) на презентации нового альбома Юрия Киселева поделился, что в конце девятого класса все еще не умел целоваться, передает корреспондент NEWS.ru. Но, так как он не мог опозориться, ему пришлось поддерживать репутацию.

Со мной была девушка, которая мне нравилась. <...> я целовал ей лоб всю ночь. Клянусь, я не умел целоваться, но и облажаться я не мог, это же репутация. Поэтому мне пришлось учиться на ее лбу как правильно целоваться. У нее до сих пор нет ни одного прыщика на этом месте, — резюмировал исполнитель.

Ранее Natan заявил: феномен певца Сергея Пенкина в том, что он опередил свое время. Исполнительно пояснил, что в то время все стремились за советским, стандартным и консервативным вокалом. По словам рэпера, Пенкин пел такие песни, что даже сейчас любой вокалист может его послушать и сказать «вау, классно!» Natan назвал певца Элтоном Джоном российской эстрады и добавил, что низко кланяется ему за творчество.

Певица Mia Boyka ответила на вопрос о романе с коллегой Юрием Киселевым на презентации его нового альбома. Слухи об их отношениях появились после того, как они сняли клип на свой дуэт «Не перестану верить в любовь». Певица заявила, что люди видят их так, как хотят, поэтому никому ничего объяснять не нужно.