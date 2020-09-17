Рэпер Моргенштерн ответил на критику Бородиной из-за титула «Женщина года»

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Российский рэп-исполнитель Моргенштерн посоветовал телеведущей Ксении Бородиной не принимать близко к сердцу тот факт, что ему присвоили титул «Женщина года».

Желаю Ксении Бородиной научиться просыпаться в мире, где Моргенштерн стал женщиной года. Этот мир такой, но это неплохо. Тебе ли не знать, что такое звёздные премии, очнись, — заявил он на своём YouTube-канале, пишет «Телепрограмма».

Исполнитель подчеркнул, что большинство премий в Российском шоу-бизнесе — это всего лишь фикция, эти награды ничего не значат, а их будущие лауреаты всегда заранее знают, что победят.

Моргенштерн также признался, что решил появиться на премии только ради привлечения внимания.

Ранее Бородина отреагировала на то, что журнал Moda Tropical присвоил Моргенштерну премию «Женщина года», вопросом «неужели на Руси перевелись бабы?».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Алла Пугачёва удивила зрителей YouTube-шоу Максима Галкина, перепев песню Моргенштера с нецензурной лексикой.