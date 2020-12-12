Рэпер MiyaGi после трагической гибели годовалого сына снова стал отцом

https://static.news.ru/photo/fa7c634c-3d54-11eb-9356-fa163e074e61_660.jpg Азамат Кудзаев Фото: vk.com/ilo13shau

У рэпера Азамата Кудзаева (MiyaGi) и его жены Илоны Тускаевой пополнение в семье. Пара стала родителями девочки. Малышка появилась на свет в день 30-летия музыканта.

Произошло это спустя три года после того, как сын MiyaGi разбился, выпав из окна квартиры в центре Москвы.

В соцсетях о рождении дочки рэпер не сказал ни слова, но подписчики в комментариях поздравляют его не только с 30-летием, но и появлением на свет ребёнка.

Говорят у MiyaGi родилась дочь! Будь счастлив! Ты это заслужил как никто другой!, Лучшая новость за весь год!, — пишут в комментариях рэперу.

7 сентября 2017 года Азамат выступал на концерте. С годовалым сыном дома осталась жена. Когда мама на секунду вышла из комнаты, ребёнок залез на подоконник и начал дёргать за ручку окна, открытого на проветривание. Оно открылось, и сын музыканта выпал с девятого этажа элитного жилого комплекса на Верхней Масловке в Москве.

В случившемся MiyaGi никогда не винил Илону, и пара сохранила брак. После трагедии рэпер вернулся к выступлениям только через восемь месяцев.

Как сообщал NEWS.ru, создатель группы «Ленинград» и сопредседатель Партии Роста Сергей Шнуров ждёт пополнения в семье. Его жена Ольга из Екатеринбурга скоро родит первенца, а для поющего политика этот ребёнок станет третьим.