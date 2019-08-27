https://static.news.ru/photo/b856c9b0-c8d6-11e9-b62a-fa163e074e61_660.jpg Леван Горозия Фото: instagram.com/l_one_mars

Музыкант Ливан Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, обратился в суд с ещё одним иском к лейблу Black Star, которым руководит рэпер Тимати. Об этом рассказал адвокат исполнителя Климент Русакомский.

По его словам, истец требует взыскать с компании 147 млн рублей. Юрист отметил, что эта сумма включает в себя убытки, понесённые из-за деятельности компании, передаёт АНГ « Москва ».

Изначально говорилось о 350 млн руб., а сейчас сумма меньше — это 147 млн руб., <...> по остальным претензиям собирается доказательная база, — подчеркнул он.

В Хамовническом суде сообщили журналистам, что обращение зарегистрировано и судья в течение пяти дней примет решение о дальнейшем разбирательстве.

Ранее News.ru писал, что компания Black Star и певица Кристина Саркисян, более известная как Кристина Si, смогли договориться. Как сообщил представитель певицы, Black Star согласилась разрешить ей использовать псевдоним и исполнять собственные песни, записанные на лейбле.