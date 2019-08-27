Музыкант Ливан Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, обратился в суд с ещё одним иском к лейблу Black Star, которым руководит рэпер Тимати. Об этом рассказал адвокат исполнителя Климент Русакомский.
По его словам, истец требует взыскать с компании 147 млн рублей. Юрист отметил, что эта сумма включает в себя убытки, понесённые из-за деятельности компании, передаёт АНГ «
Изначально говорилось о 350 млн руб., а сейчас сумма меньше — это 147 млн руб., <...> по остальным претензиям собирается доказательная база, — подчеркнул он.
В Хамовническом суде сообщили журналистам, что обращение зарегистрировано и судья в течение пяти дней примет решение о дальнейшем разбирательстве.
Ранее News.ru писал, что компания Black Star и певица Кристина Саркисян, более известная как Кристина Si, смогли договориться. Как сообщил представитель певицы, Black Star согласилась разрешить ей использовать псевдоним и исполнять собственные песни, записанные на лейбле.