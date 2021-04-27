Рэпер Jay-Z дал совет по воспитанию детей

https://static.news.ru/photo/d225b266-a7f0-11eb-9fad-96000091f725_660.jpg Jay-Z и Бейонсе Фото: JayZ/facebook.com

Американский рэпер Jay-Z в интервью The Sunday Times рассказал, как он и Бейонсе растят детей, и дал совет по воспитанию для родителей.

По его мнению, родители нередко навязывают детям свой выбор, в том числе когда речь идёт о карьере, что совершенно неправильно. Сам он утверждает, что не станет заставлять наследников продолжать его дело. Музыкант отметил, что самым важным для ребёнка является чувство любви и поддержки со стороны близких.

Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить любящую атмосферу, быть крайне внимательным к тому, кем мои дети захотят стать, — объяснил Jay-Z.

Свадьба рэпера и Бейонсе состоялась в 2008 году. Они воспитывают двух дочерей, Блю Айви и Руми, и сына Сэра.

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