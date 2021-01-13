Рэпер из США сварила своего умершего кота

https://static.news.ru/photo/a6c0ce30-5598-11eb-9736-fa163e074e61_660.jpg Азилия Бэнкс Фото: instagram.com/azealiabanks

Американский рэпер Азилия Бэнкс опубликовала в Instagram видео того, как она откопала останки своего умершего кота и сварила их.

Спустя какое-то время ролик был удалён, однако вновь появился уже на странице артистки в Twitter.

Люцифер. 2009–2020. Мой дорогой котик, спасибо тебе за всё. Легенда. Икона, — написала Бэнкс.

Чуть позже рэпер выложила в сторис фотографию с черепом животного, задав вопрос, почему подписчики решили, что она собирается отобедать мёртвым котом, если она «с трудом может съесть мёртвую корову».

Это называется таксидермия. Многие охотники занимаются изготовлением чучел оленей и вешают их на стены, — заявила Бэнкс.

Она вновь назвала своего любимца иконой, подчеркнув, что он достоин того, чтобы его череп сохранили.

Ранее NEWS.ru писал, что Бэнкс отреагировала на оскорбления русскоязычных пользователей, которые остались недовольны её критикой русской кухни. Она назвала традиционные российские блюда «варварской крестьянской едой» после того, как одной из поклонниц не понравился пост певицы с видео её домашней готовки.