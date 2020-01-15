https://static.news.ru/photo/7f3d3c00-3793-11ea-9f13-fa163e074e61_660.jpg Гуф (Алексей Долматов) Фото: gufzm.ru

Рэпер Алексей Долматов, также известный как Гуф, раскритиковал Красноярск, в котором отсидел за наркотики. Музыкант назвал город «нехорошим» и «галимым».

Кроме того, Гуф вызвал на поединок депутата Госдумы Дмитрия Носова, который возглавлял движение «Антидилер».

Сидел в этом вашем нехорошем Красноярске. Галимый Красноярск из-за вашего Дмитрия Носова, депутата нехорошего. Я раздавлю его полностью за все те плохие вещи, которые он сделал мне, — сказал он в Instagram.

Гуф заявил, что готов идти с ним на тренировку и ждёт его в файт-клубе.

Все визиты Гуфа в Красноярск заканчивались для него скандальными задержаниями. Так, в 2014 году его задержали после концерта в баре. Тест показал, что рэпер выступал на сцене под воздействием наркотиков. Тогда он отделался административным штрафом. В 2015 году его вновь задержали и приговорили к шести суткам ареста, пишет «НГС. Красноярск».

Ранее Гуф рассказал об отношениях с солисткой группы A’Studio Кети Топурией, с которой ранее состоял в отношениях. Артист признался, что всё ещё любит её, писал NEWS.ru.