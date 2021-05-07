Рэпер Гнойный собрался на выборы в Госдуму

https://static.news.ru/photo/00733eca-af69-11eb-993f-96000091f725_660.jpgРэпер Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов)Фото: vk.com/slavakpss
Рэпер Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов), известный как Слава КПСС, Соня Мармеладова, Валентин Дядька и прочее, хочет идти на выборы в Госдуму. Об этом музыкант завил на YouTube-канале.
Участвовать в выборах Гнойный будет от партии «Зелёная альтернатива». По словам исполнителя, это «очень хорошие ребята и все веганы».
Я пообщался со своими друзьями из партии «Зелёная альтернатива», там оказались очень хорошие ребята, все веганы, вегетарианцы, — заявил рэпер.
Партия «Зелёная альтернатива» появилась в 2019 году, её деятельность направлена на решение экологических проблем. В частности, объединение участвует в международном движении Fridays for Future («Пятницы ради будущего»), основанном Гретой Тунберг.
Правление российской партии «Зелёная альтернатива» («ЗА!») приняло решение об участии в выборах в Государственную думу VIII созыва. Голосование должно состояться в сентябре 2021 года.