Рэпер Cygo рассказал, какой должна быть его супруга Певец Cygo заявил о желании жениться на послушной девушке

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Рэпер Cygo

Рэпер Cygo, известный по хиту «Мы бежим как будто от гепарда», заявил в разговоре с NEWS.ru, что хотел бы жениться. Но при этом, по его словам, будущая супруга обязана слушаться его. Также он отметил, что первая жена у него появилась в 16 лет.

Я очень хочу жениться. Мне надоело гулять. Я первый раз женился в 16 лет и сейчас хочу снова. Мне нужно тотальное послушание со стороны женщины. Женщина должна своего мужчину слушаться. Я знаю, кто я такой. Я — добрый парень, очень нежный, я люблю женщин. Все, что я в жизни сделал, — это было ради женщин. И если девушка меня не слушается, значит, у нее проблемы с головой, — заявил исполнитель.

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