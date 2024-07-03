Рената Литвинова устроилась на работу в ночной клуб в Европе Рената Литвинова начала работать диджеем в ночном клубе в Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рената Литвинова

Актриса Рената Литвинова, переехавшая в Париж после начала СВО на Украине, освоила навык работы диджеем в Европе, сообщает Telegram-канал «НеОпра». На опубликованных пабликом кадрах 57-летняя звезда фильма «Богиня: Как я полюбила» стоит за диджейским пультом в ночном клубе и включает танцующим электронную музыку.

На кадрах актриса одета в черную куртку, черные очки и перчатки. Свой образ она дополнила массивными серьгами со сверкающими камнями. Актриса пританцовывает в такт музыке и машет рукой присутствующим, приглашая их на танцпол. Ранее сообщалось, что Литвинова в Париже переквалифицировалась в модель и стала частой участницей модных показов известного испанского бренда Balenciaga.

До этого Литвинова в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала фото, где идет по подиуму в одежде своей дочери — дизайнера Ульяны Добровольской, которая учится в Королевской академии изящных искусств Антверпена. На 57-летней артистке надет черный плащ, заправленный в белые трусы. Некоторые пользователи в комментариях назвали образ Литвиновой уродливым, а саму ее — фриком.

Также журналистку и телеведущую Ксению Собчак обвинили в копировании стиля Литвиновой. Пользователи Сети сопоставили наряды знаменитостей во время различных публичных выходов. На Каннском кинофестивале 42-летняя телеведущая появилась в черном платье Khaite, украшенном бахромой. Свой образ Собчак дополнила красными туфлями Salvatore Ferragamo на каблуках, большими солнцезащитными очками и сумкой со страусиными перьями.