Рената Литвинова стала моделью Balenciaga

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рената Литвинова

Актриса и режиссер Рената Литвинова стала моделью бренда Balenciaga. Она опубликовала в своем Telegram-канале фото в одежде бренда, представ в двухцветном тренче с поясом и удлиненном жакете поверх платья с кружевной отделкой. В этом же плаще режиссер вышла на подиум во время показа бренда в Париже в октябре 2023 года.

Иногда нужно начинать жизнь еще раз в первый раз, — подписала она фотографии.

До этого Литвинова опубликовала в своих соцсетях траурный пост в связи с событиями 22 марта в московском «Крокус Сити Холле». Она выложила фото с изображением пламени свечи на черном фоне. Актриса после начала СВО переехала жить во Францию, однако иногда приезжает в Москву к матери.

В декабре актриса опубликовала в своих социальных сетях фотографию из Санкт-Петербурга. На снимке Литвинова прогуливалась по пятизвездочному отелю «Астория», расположенному в центре Северной столицы на улице Большой Морской. На заднем фоне виднелся холл с красными ковровыми дорожками и елкой, украшенной новогодними игрушками и гирляндами. Как сообщила в своих социальных сетях актриса, она остановилась в гостинице «на пути к маме».