Рената Литвинова рассказала, как переносит коронавирус

https://static.news.ru/photo/67f32e8c-3fb8-11eb-9a1c-fa163e074e61_660.jpg Рената Литвинова Фото: renatalitvinovaofficiall/instagram.com

Актриса театра, кино, кинорежиссёр и телеведущая Рената Литвинова, заразившаяся коронавирусом, рассказала в Instagram о том, как переносит заболевание и как проходят её будни.

Сижу дома, собираю ёлку, варю шиповник, кормлю голубей снаружи, кота внутри, прислушиваюсь, всё не так драматично, — написала она.

Подписчики пожелали Литвиновой выздоровления и дали советы по заварке шиповника.

Свой пост актриса сопроводила рисунком, на котором изображена человеческая фигура в красно-чёрных тонах. Один из комментаторов увидел в изображении певицу Земфиру.

О том, что у неё выявили COVID-19 Литвинова сообщила в начале декабря. Она сразу же отправилась в самоизоляцию и начала лечение. При этом актриса отметила, что больше всего боится за свою маму, с которой общалась незадолго до обнаружения болезни и могла заразить её.

Ранее NEWS.ru писал, что Народный артист России Сергей Маковецкий весьма резко отреагировал на сообщения СМИ о том, что он заразился коронавирусом. Он нецензурно отозвался о журналистах, написавших об этом. Актёр призвал посылать «куда подальше» тех, кто сообщает о его диагнозе. Руководстве Театра имени Вахтангова, где служит Маковецкий, не стало отрицать информацию о том, что у актёра COVID-19. По словам супруги актёра Елены Маковецкой, артист решил сделать тест после того, как у него исчезло обоняние.