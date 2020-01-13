https://static.news.ru/photo/ef8c4700-3601-11ea-b4dd-fa163e074e61_660.jpg Рената Литвинова Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Режиссёр и актриса Рената Литвинова отказалась фотографироваться с поклонником после ДТП, в которое она попала вечером 12 января в собственный день рождения.

Сразу после инцидента звезда была замечена в одном из ресторанов Москвы. Там к ней подошли обеспокоенные поклонники. Один из них поинтересовался, всё ли в порядке, а также попросил сделать совместное фото.

Не в порядке. Поэтому не хочу фотографироваться, — цитирует артистку телеканал РЕН ТВ, опубликовавший видео беседы.

Ранее NEWS.ru писал, что Рената Литвинова попала в ДТП в центре Москвы. В свой день рождения актриса прогуливалась по столице. Однако из-за угла ресторана McDonald’s на неё наехал автомобиль. 28-летняя Ольга Чуйко, сбившая актрису и режиссёра Ренату Литвинову, оштрафована на две тысячи рублей.