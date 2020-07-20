Рената Литвинова опубликовала редкое семейное фото

https://static.news.ru/photo/86372d86-c9ba-11ea-a3bb-fa163e074e61_660.jpg Рената Литвинова Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Актриса Рената Литвинова разместила в социальной сети фотографию дочери Ульяны с её женихом.

Артистка старается по возможности оберегать свою семью от посторонних глаз.

Уля и Федя — русские в Антверпене, — подписала пост в Instagram Литвинова.

Многие подписчики сошлись во мнении, что дочь очень похожа на мать. Некоторые даже решили, что актриса опубликовала фото из своей молодости.

Как уточняет MK.RU, через несколько дней единственной дочери Литвиновой исполнится 19 лет. Ульяна родилась в браке артистки с бизнесменом Леонидом Добровским. В 2007 году супруги развелись, дочь осталась жить с мамой.

Ранее актриса Рената Литвинова опубликовала снимок с дочерью-гендерфлюидом актёра Михаила Ефремова. 19-летняя Анна-Мария призналась, что мечтает жениться на девушке и переехать в Великобританию. На снимке Литвинова обнимает «родственницу» за плечи, писал NEWS.ru