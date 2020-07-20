Рената Литвинова опубликовала редкое семейное фото

Актриса Рената Литвинова разместила в социальной сети фотографию дочери Ульяны с её женихом.
Артистка старается по возможности оберегать свою семью от посторонних глаз.
Уля и Федя — русские в Антверпене, — подписала пост в Instagram Литвинова.
Многие подписчики сошлись во мнении, что дочь очень похожа на мать. Некоторые даже решили, что актриса опубликовала фото из своей молодости.
Как
Ранее актриса Рената Литвинова опубликовала снимок с дочерью-гендерфлюидом актёра Михаила Ефремова. 19-летняя Анна-Мария призналась, что мечтает жениться на девушке и переехать в Великобританию. На снимке Литвинова обнимает «родственницу» за плечи, писал NEWS.ru
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