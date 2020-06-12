Литвинова объяснила цель приезда к Ефремову

https://static.news.ru/photo/8db4438e-acb7-11ea-b30e-fa163e074e61_660.jpg Рената Литвинова Фото: renatalitvinovaofficiall/instagram.com

Актриса Рената Литвинова рассказала, зачем приезжала к Михаилу Ефремову домой. По её словам, она привезла актёру его дочь Анну Марию, которая также является крестницей Литвиновой, чтобы та встретилась с отцом после допроса.

Также актриса пообщалась с женой Ефремова Софьей и подчеркнула, что продолжит помогать семье Михаила.

Не знаю, как без Мишиной помощи будут жить его дети, пятеро их — он всем помогал. Был кормилец, — сказала она.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Машина, которой управлял актёр, врезалась в фургон. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал про пьяные выходки своего друга Олега Ефремова отца Михаила Ефремова.