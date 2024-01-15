РЕН ТВ: участники «голой» вечеринки Ивлеевой лишились эфира и контрактов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров и певица Лолита

Участники «голой» вечеринки блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой лишились рекламных контрактов, сообщает РЕН ТВ. Исполнителей вырезали из телевизионных эфиров и больше не зовут на концерты.

Эта вечеринка действительно повлияла на многих артистов. Те артисты, которые не попали в вещательную сетку, они достаточно уважаемые и талантливые люди , но немножко не поняли всю ситуацию и продолжали свою праздничную жизнь. Потеряли, я думаю, что свято место пусто не бывает, — приводит канал слова саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана.

В традиционных новогодних «голубых огоньках» в эфирах федеральных СМИ зритель не увидел, например, Лолиту и Глюкозу, Анну Асти и Джигана. Отмечается, что их отсутствие не было замечено.

По мнению рэпера Акима Апачева, страна ведет СВО, ее участники — сегодня главные зрители в стране. А творчество всегда должно соответствовать духу времени и запросам слушателей, сказал артист.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что Генпрокуратура может инициировать новые проверки звезд, принявших участие в «голой» вечеринке. Об этом он сообщил после слов председателя Госдумы Вячеслава Володина, который призвал более жестко реагировать на подобные ситуации, перечеркивающие ценности России. Между тем, отметил адвокат, подобные высказывания являются давлением на правоохранительные органы, которые должны быть самостоятельными.