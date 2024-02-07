Ректор ГИТИСа назвал патриотическим спектакль с Серебряковым и Раппопорт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Григорий Заславский

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал в разговоре с NEWS.ru патриотическим спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием российских артистов Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. По его словам, он сам недавно посмотрел постановку и после нее «хотелось жить дальше». По его мнению, для этого и нужен театр. Он выразил надежду, что в ближайшее время запланированные выступления Серебрякова и Раппопорт на разных площадках России состоятся.

Это не только очень патриотическая история, но и вдохновляющая, умиротворяющая. Совсем недавно я сам смотрел этот спектакль, могу сказать, что после него хотелось жить дальше. А это очень важно, для этого, на мой взгляд, вообще сегодня в принципе нужен театр, — сказал Заславский.

7 февраля стало известно, что спектакль «Эйнштейн и Маргарита» не покажут в Нижнем Новгороде. По информации Telegram-канала Ni Mash, постановку отменили по рекомендации регионального Министерства культуры. До этого показ спектакля запретили еще в четырех городах России.

Ранее постановку с Серебряковым и Раппопорт отменили в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ярославле. Известно, что один из активистов направил письмо с требованием запретить спектакль главе Ярославской области, в региональную облдуму и другие инстанции.