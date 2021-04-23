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Рекордсмен Евровидения назвал «беспомощной» песню Манижи

15:48, 23 апреля 2021
Манижа Манижа Фото: vk.com/manizhamusic

Автор песен для участников Евровидения из пяти стран, что является рекордом, — поэт Карен Кавалерян — уверен, что песня Манижи «Русская женщина» не подходит для шоу, даже игнорируя этические проблемы, связанные с клипом, передаёт «Комсомольская правда».

У меня на Евровидение сухой, прагматичный взгляд. Подозреваю, именно поэтому мне в своё время и удалось написать восемь крайне удачных песен для конкурсантов из пяти разных стран. Нынешний российский номер, к сожалению, не только художественно беспомощен, но и неформатен для конкурса. Это неумолимый факт, — отметил Кавалерян.

Поэт добавил, что Манижа займёт место максимум «во второй десятке». По его словам, секрет успеха на Евровидении простой — номер нужен яркий, запоминающийся, с хитовым припевом, а исполнитель должен быть «классным». Кавалерян написал песни для участников Евровидения из РФ (Дима Билан, группа «Премьер-министр»), Грузии (Диана Гурцкая), Армении (Ева Ривас, Айко), Белоруссии (Дмитрий Колдун) и Украины (Ани Лорак, Злата Огневич).

Накануне Манижа раскрыла смысл песни. По её словам, саркастичная лирика песни «Русская женщина» родилась из общения с людьми, которые считают важным высказывать своё «авторитетное» мнение. В частности, эти люди нередко советовали Маниже похудеть или задавали бестактные вопросы, к примеру о детях.

Ранее сообщалось, что текст трека певицы Манижи «Русская женщина», с которой исполнительница поедет на музыкальный конкурс «Евровидение» представлять РФ, номинировали на премию Eurostory Award. На эту награду традиционно претендуют пять лучших, по мнению организаторов конкурса, текстов песен для шоу.

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