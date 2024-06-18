Рэйчел Макадамс вышла в свет в прозрачной черной комбинации Актриса Рэйчел Макадамс появилась на премии Tony Awards в прозрачном платье

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэйчел Макадамс

Голливудская актриса Рэйчел Макадамс появилась на церемонии вручения премии Tony Awards в прозрачном облегающем платье, которое буквально демонстрировало ее тело, пишет People. Комбинация выполнена из черного шифона, а сверху она оторочена атласом жемчужного цвета. Свой образ 45-летняя звезда дополнила множеством сережек с камнями, браслетом и кольцами и уложила волосы с пробором посередине.

Макадамс была номинирована на лучшую женскую роль в спектакле «Мэри Джейн». Отмечается, что это также ее дебютная роль на Бродвее. Известно, что актрису сопровождали родители.

Ранее актрису Анджелину Джоли заметили с новой татуировкой. На груди 49-летней знаменитости появилась крошечная парящая ласточка. С новой татуировкой ее заметили на красной дорожке церемонии вручения премии «Тони» в Нью-Йорке. Однако звезда не стала раскрывать, что для нее значит птица в полете.

Народный артист России Николай Басков на красной дорожке Премии Муз-ТВ высмеял откровенный наряд певицы Лолиты Милявской, которая была одной из участниц «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Артист не смог пройти мимо длины платья соведущей, отметив, что оно с каждым годом становится «все короче и короче».