Реинкарнация Киркорова, эпитафия от Урганта, имя SHAMAN: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Певица Лолита раскрыла тайну псевдонима поп-патриота Ярослава Дронова, прощенные звезды «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой появились на красной дорожке премии композитора Игоря Крутого, телеведущий Иван Ургант публично попрощался с ушедшим из жизни Александром Ширвиндтом — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кто придумал псевдоним для Ярослава Дронова

Певица Лолита Милявская раскрыла происхождение псевдонима SHAMAN в эфире YouTube-шоу «Повесточка». Артистка рассказала, что именно она придумала это сценическое имя для Дронова.

По ее словам, это случилось после его участия в музыкальном шоу «Фактор А», где она занимала место члена жюри вместе с певицей Аллой Пугачевой. Кроме того, Лолита отметила, что Примадонна также сыграла роль в карьере SHAMAN.

«Вообще-то, с Аллой Борисовной [Пугачевой] мы в одном проекте SHAMAN пестовали, целовали в щечки, и это я его SHAMAN-ом назвала, и он мне недавно это вспоминал. Я ему сказала: „Ты какой-то шаман“. И он мне говорит: „Представляешь, откуда пошло?“» — рассказала артистка.

Также Лолита отметила, что в шоу «Фактор А» Дронов действительно был любимчиком Пугачевой, которого она выделяла среди других участников.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявска

По словам Лолиты, несмотря на большую популярность и востребованность, SHAMAN не столкнулся со «звездной болезнью». Певица отметила, что с Дроновым приятно поддерживать общение в неформальной обстановке.

«Он искренний. У меня была возможность его наблюдать в течение месяца практически каждый день, а там уже все видно. За кулисами ты видишь, кто играет, кто выйдет на сцену и корчит из себя, а за кулисами находиться невозможно, как будто запах стоит прямо от человека», — сказала Лолита.

Исполнительница добавила, что ей очень нравится творчество SHAMAN, но она как женщина хочет, чтобы он уделял внимание не только патриотическим песням, а и любовной лирике.

Дронов был участником шоу «Фактор А» в 2013 году, программа транслировалась на телеканале «Россия 1». Председателем жюри конкурса тогда была Пугачева, которая не стала отдавать победу молодому исполнителю и предпочла другого конкурсанта.

После того, как Пугачева отчислила Дронова из шоу «Фактор А», молодой певец произнес в адрес народной артистки Советского Союза фразу: «Вы обо мне еще услышите!».

В недавнем обращении к своим критикам Пугачева вспомнила эту фразу, отметив, что она просила Дронова ее произнести.

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хоть меня никто и не просит: „Вы обо мне еще услышите!“ Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — написала певица в социальных сетях в декабре 2023 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Где собрали всех прощенных участников «голой» вечеринки?

Российская певица Лолита Милявская впервые за долгое время стала гостьей светского мероприятия и посетила церемонию вручения национальной музыкальной премии Игоря Крутого «Виктория», которая проходит на «Live Арене» в Москве. Она пришла на премию в ярком наряде с длинной красной юбкой и короткой шубой. Ее сопровождал певец и композитор Алексей Романоф, являющийся автором многих ее песен.

На ковровую дорожку Лолита вышла в медицинской маске, связав это с недавним походом к стоматологу, и сообщила, что давать концерты в ближайшее время не планирует.

«Не знаю. Пока на пенсии и меня все устраивает», — заявила певица журналистам.

При этом в другом интервью Лолита признавалась, что отмена туров после участия в «голой вечеринке» напугала ее серьезно. Она пояснила, что только спустя несколько дней после скандала осознала, какая серьезная сложилась ситуация. Но Милявская отметила, что зрители горячо поддержали ее в социальных сетях после скандала с «голой» вечеринкой, за что она перед ними «в неоплатном долгу». Исполнительница рассказала, что постоянно общается с поклонниками и лично, и в Сети. По ее словам, в последние 2,5 месяца зрители окружили ее любовью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Лолита Милявска

Ранее телеканал МУЗ-ТВ решил вернуть Лолиту на экраны в свете многочисленных отмен ее концертов после участия в «голой» вечеринке. Певицу заметили на пресс-завтраке премии канала. Она появилась перед журналистами в эффектном черно-красном наряде, стильных очках и с ярким макияжем губ.

Во время мероприятия МУЗ-ТВ Лолита призналась, что после посещения вечеринки в московском клубе «Мутабор» стала работать за еду. Артистка подчеркнула, что уже 2,5 месяца лишена возможности заниматься своей профессией. По ее словам, телеканал пригласил ее быть одной из ведущих «Премии Муз-ТВ 2024. Возвращение».

Певица на настоящий момент занимается благотворительной деятельностью. В личном Telegram-канале Лолита сообщила, что сейчас помогает организовать процесс росписи храма в Мелитополе.

Также на премии заметили другую участницу скандальной вечеринки — Анну Asti. Певица позировала фотографам у прессволла в белой юбке и черной блузке.

Только недавно ей впервые удалось выступить в России на сцене. 8 марта Asti спела на сцене ВДНХ, возле которой собралась толпа из нескольких тысяч слушателей. Но уже 11 марта артистка сообщила, что все-таки продлит паузу в гастрольной деятельности, поскольку не до конца восстановилась после хирургического вмешательства.

Кроме этого, гостем церемонии стал народный артист России Филипп Киркоров, который появился на мероприятии под крики фанатов «Единственная моя». Поп-короля на мероприятии сопровождала артистка Марго из Макеевки. Певец назвал Марго талантливой девушкой, а она именует себя музой. Также Марго в шутку выразила претензии к певице Ольге Бузовой, которая несколько дней назад сделала предложение Киркорову в эфире своего шоу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров и певица Margo

Киркоров рассказывал, что поделился в беседе с Марго своими впечатлениями от поездки в Китай. В итоге девушка перевела песню «Зайка моя» на китайский язык и покорила КНР. Киркоров подчеркнул, что композиция Марго завирусилась в TikTok.

Также во время общения с журналистами на красной дорожке певца попросили показать татуировки на своем теле. Однако Киркоров заявил, что пришел на мероприятие «с другой миссией». Он не планировал оголять запястья и спину, чтобы показать нательный рисунок.

Как Иван Ургант попрощался с Александром Ширвиндтом

Телеведущий Иван Ургант поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни актере и режиссере, народном артисте Александре Ширвиндте. По словам Урганта, Ширвиндт мог одним упоминанием своей фамилии заставлять людей улыбаться. Как признался телеведущий в памятном посте, он всегда хотел быть похожим на ушедшего из жизни актера.

«Ну то есть, чтобы встать на банкете, взять микрофон, произнести два слова, и уже женщина какая-то от смеха пловом поперхнулась. Проведем тест: произнесите про себя Ширвиндт. А теперь еще раз, только не улыбаясь. Не получается? Это нормально», — отметил Ургант.

По словам шоумена, он боялся того дня, когда Ширвиндт мог бы умереть. Однако сейчас к телеведущему пришло осознание, что испытывать страх из-за этого не стоило.

«А сегодня понял, что не надо было бояться. Никуда он не ушел. Он здесь. Со мной. Навсегда», — признался Ургант.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Портрет народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта у главного входа Театра Сатиры

Актер театра и кино Юрий Васильев ранее заявлял, что Ширвиндт был человеком, который помогал всем, кто обращался к нему за поддержкой. По его словам, перед бывшим художественным руководителем Театра сатиры открывались все двери. Васильев признался, что смерть его коллеги и друга принесла ему опустошение.

До этого актриса Наталья Фекленко назвала Ширвиндта несравненным артистом. Он принес на сцену Театра сатиры красоту и талант и от него невозможно было отвести глаз, добавила кинозвезда. Фекленко также высказалась о дружбе Ширвиндта с Михаилом Державиным и Андреем Мироновым. Она назвала их отношениями яркими и страстными во всех своих проявлениях.

Прощание с Александром Ширвиндтом начнется 18 марта в 13:00, сообщили в пресс-службе Московского академического театра сатиры. По информации культурного учреждения, траурное мероприятие перенесли на час позже по просьбе семьи.

Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров заявил, что артист умер в больнице. Предварительной причиной смерти Ширвиндта стали проблемы с сердцем. В 2019 году он перенес операцию, после чего ему поставили кардиостимулятор. Летом 2022 году у актера диагностировали стенокардию.

Ранее сообщалось, что наследство Ширвиндта будет поделено в равных долях между его супругой Натальей Белоусовой и сыном Михаилом. В частности, речь идет о квартире в Москве площадью 116 кв. м и земельном участке в Подмосковье. Кроме этого, в собственности артиста есть квартира в высотке на Котельнической набережной с видом на Москву-реку. Также у Ширвиндта осталась комната в коммунальной квартире на Арбате.

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