Регина Тодоренко впервые рассказала о травле в соцсетях

https://static.news.ru/photo/0ab73b24-953a-11ea-923d-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: reginatodorenko/instagram.com

Телеведущая Регина Тодоренко перевела два миллиона рублей в центр «Насилию.нет». Она собрала эти средства благодаря фильму о домашнем насилии, который вышел на её YouTube-канале.

Ранее Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова. Как сообщила звезда в Instagram, она против любого насилия в принципе.

Осуждением делу не поможешь. Я думала, что, говоря «почему ты это терпишь, сколько можно, сделай что-то», я кому-то помогу. Но нет, оказалось, нет. Я могу помочь своими действиями. Например, фильмом и теми дальнейшими шагами, которые я намерена предпринять, — заявила артистка.

По её словам, ей самой пришлось обратиться к психологам из-за волны хейта. При этом многие её подруги признались, что тоже были жертвами домашнего насилия, но у них не хватало смелости рассказать об этом. Сейчас же они решили вместе бороться с этой проблемой, сообщает «Медуза».

Как писал NEWS.ru, редакция журнала Glamour лишила Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии.