Регина Тодоренко Регина Тодоренко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Регина Тодоренко опубликовала несколько снимков, где выполняет гимнастические упражнения. На одном ведущая «Орла и решки» делает акробатический трюк в кольце под потолком, на другом — почти садится на шпагат, перекинув ногу через кресло.

Фото были сделаны на съёмках программы о материнстве и детстве «Регина+1».

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Работаю всегда только в таком положении. Наша пластика — это выражение наших мыслей! Даже мне интересно, что я хотела сказать этой позой? — задорно подписала снимок Тодоренко.

Поклонники сразу подхватили игру и предложили несколько вариантов ответа. Некоторые сравнили телеведущую с Волочковой, другие — с Викторией Бекхэм.

«Вот так я переступаю через хейтеров», «Вы хотели сказать: я ещё ого-го», «Широко по жизни шагая» — предложили свои подписи к снимкам фанаты жены Влада Топалова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что популярная телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как проводит свободное от работы время. По словам супруги музыканта Влада Топалова, примерно два-три раза в неделю она становится полноценной мамой, выполняющей по дому все обязанности.

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