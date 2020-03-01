https://static.news.ru/photo/9a96b03e-5c42-11ea-841b-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Регина Тодоренко опубликовала несколько снимков, где выполняет гимнастические упражнения. На одном ведущая «Орла и решки» делает акробатический трюк в кольце под потолком, на другом — почти садится на шпагат, перекинув ногу через кресло.

Фото были сделаны на съёмках программы о материнстве и детстве «Регина+1».

Работаю всегда только в таком положении. Наша пластика — это выражение наших мыслей! Даже мне интересно, что я хотела сказать этой позой? — задорно подписала снимок Тодоренко.

Поклонники сразу подхватили игру и предложили несколько вариантов ответа. Некоторые сравнили телеведущую с Волочковой, другие — с Викторией Бекхэм.

«Вот так я переступаю через хейтеров», «Вы хотели сказать: я ещё ого-го», «Широко по жизни шагая» — предложили свои подписи к снимкам фанаты жены Влада Топалова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что популярная телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как проводит свободное от работы время. По словам супруги музыканта Влада Топалова, примерно два-три раза в неделю она становится полноценной мамой, выполняющей по дому все обязанности.