https://static.news.ru/photo/703da7ea-5876-11ea-ae0e-fa163e074e61_660.jpg Влад Топалов и Регина Тодоренко Фото: reginatodorenko/instagram.com

Популярная телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как проводит свободное от работы время. По словам супруги музыканта Влада Топалова, примерно два-три раза в неделю она становится полноценной мамой, выполняющей по дому все обязанности.

Тодоренко отметила, что несмотря на плотный график, она не понаслышке знает, что такое готовка, стирка и уборка и не видит ничего предосудительного в том, чтобы посвятить свободное от работы время накопившимся домашним делам, пишет Teleprogramma.pro.

Ведущая воспитывает годовалого сына Майкла. Она старается не оставлять ребёнка с бабушкой или няней больше чем на шесть часов. Если случается форс-мажор, то она спокойно берёт малыша с собой на съёмки или интервью. По её словам, она расценивает это как ещё одну возможность побыть рядом с сыном.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Регина Тодоренко стала обладательницей звания «Женщина года» по версии журнала Glamour. Наряду с популярной телеведущей в номинации участвовали певица Светлана Лобода, актрисы Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Елизавета Боярская, Кристина Асмус и другие знаменитости.