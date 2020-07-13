Регина Дубовицкая призналась, что никогда не дружила с Петросяном

https://static.news.ru/photo/5a4378d6-c511-11ea-b63d-fa163e074e61_660.jpg Регина Дубовицкая Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Телеведущая Региона Дубовицкая заявила, что никогда не дружила со своим коллегой Евгением Петросяном.

По словам ведущей «Аншлага», она сохранила с юмористом неплохие отношения, но особой дружбы между ними никогда не было. Несмотря на то что их юмористические передачи выходили на одном канале, между ними не было соперничества, они никогда не конфликтовали.

Отношения нормальные. Но особой дружбы у нас никогда не было. С кем у меня были по-настоящему очень дружеские отношения — именно были, просто больно говорить в прошедшем времени, — конечно, с Мишей Евдокимовым, конечно, с Мишей Задорновым, и, конечно, с Кларой Новиковой, с Винокуром Володей, — рассказала Дубовицкая в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По словам ведущей, раньше ей часто приписывали роман с Владимиром Винокуром, потому что он участвовал во всех её программах. Она призналась, что романтических отношений с Винокуром у неё никогда не было, но журналисты почему-то всё равно считали их женой и мужем.

Регина Дубовицкая ведёт передачу «Аншлаг» с 1987 года. Она была её создательницей и является бессменной ведущей.

Ранее участница Клуба весёлых и находчивых и экс-резидента Comedy Woman Елена Борщёва резко высказалась о будущем некогда невероятно популярной программы «Аншлаг». Она заявила, что программа Регины Дубовицкой уже давно морально устарела, а некоторых артистов, например Владимира Винокура, «можно и вовсе заменить роботами». Брать пример артистка посоветовала с шоу телеканала ТНТ, в частности с Comedy Woman, писал NEWS.ru.