https://static.news.ru/photo/295e1dd8-6b7b-11ea-9fd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Одна из редакторов телепрограммы «Пусть говорят» крайне неудачно пошутила на своей странице в социальной сети при подготовке шоу. Она искала для следующего эфира девушку определённого типажа — мулатку. Редактор никак не могла выполнить свою работу, в результате чего опубликовала пост, который многие посчитали оскорбительным и расистским.

На «шутку» внимание обратила модель Тереза Диуро. Она сделала скриншот и опубликовала его в сторис на своей странице в Instagram.

Слушайте, а что по этике там у редакторов «Давай поженимся!»? Одной из наших девочек написала редактор. Далее наблюдаем от этого редактора оскорбления, — написала модель.

Редактор написала в Сети следующую фразу: «Эй, негритянки депортировались в Африку?». На телевизионную работницу сразу же обрушился шквал критики. Через какое-то время она сама отреагировала на сложившуюся ситуацию.

Редактор подчеркнула, что накануне искала героев для программы, а теперь думает, как бы извиниться перед людьми за своё высказывание.

Я люблю людей, люблю наших героев, и мое отношение к ним ни в коем случае не зависит от расовой принадлежности. Мой неэтичный пост не был продуманным шагом, и уж тем более я не хотела никого оскорбить. Прошу меня извинить, если я кого-то обидела, — цитирует редактора Starhit.

Как ранее писал NEWS.ru, молодожёны, попавшие на карантин из-за коронавируса, могут пройти хорошую проверку своих чувств. Такое мнение высказала соведущая программы «Давай поженимся!» сваха Роза Сябитова.