«Ребятам надо работать»: почему у «Города 312» новая солистка, что с Аей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

15 марта группа «Город 312» объявила имя новой вокалистки коллектива. Кто и почему займет место Аи (Светлана Назаренко)?

Кто стал новой солисткой «Города 312»

«Город 312» принял решение заменить Аю, чтобы продолжать гастроли, пока артистка занимается здоровьем. Клавишника Дмитрия Притулу, гитаристов Леонида Леона Притулу и Марию Притулу недавно пригласили в качестве гостей на съемки шоу «Голос» на Первом канале. Именно там действующие участники коллектива обратили внимание на выступление Дианы Макаровой. Музыканты сразу же решили обсудить кандидатуру 20-летней вокалистки с Аей.

«Для меня попасть в группу, которую мы с семьей слушаем и любим с самого детства, — просто что-то нереальное. Я пела песни „Города 312“ на всех конкурсах, на всех мероприятиях. С группой мы познакомились на репетиции „Голоса“, Дмитрий и Леонид подошли ко мне пообщаться», — рассказала Макарова.

Певица отмечала, что ей было непросто совмещать учебу, сессию, репетиции шоу «Голос» и участвовать в выступлениях «Города 312». Макарова призналась, что справиться со всеми трудностями ей помогла Ая, которая была рядом с ней.

«Она направила меня на правильный путь, ввела во все детали мироустройства группы, и, надеюсь, пока она не вернется на сцену, то будет все время рядом», — рассказала Макарова.

Продюсеры особенно подчеркивают, что Ая не уходит из коллектива и все время участвует в работе группы. Вокалистка присутствует на записи треков и репетициях.

«Концерты будут идти, в качестве солистки будет выступать Диана. Принимайте ее, пожалуйста. <...> Она пока будет нас выручать. Я не буду сидеть сложа руки, буду заниматься своим здоровьем, слава богу, у меня будет на это время. Спасибо Диане еще и за это», — подчеркнула Ая.

Певица призвала не сравнивать ее с Макаровой, «потому что не надо вообще сравнивать». Ая рассказала, что у поклонников будет возможность услышать новые песни «Города 312», которые она не успела записать.

«Ребята должны работать. Мне кажется неправильно, если бы все сидели и ждали, пока я восстановлюсь. Им тоже это нелегко дается, но мы вместе. Как только я пойму, что восстановилась, мы обязательно сделаем заявление», — сказала исполнительница хита «Девочка, которая хотела счастья».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Что известно о новой вокалистке «Город 312»

Макарова родилась в 2003 году в Крыму, в селе Совхозном, расположенном рядом с Симферополем. Девушка начала заниматься музыкой с шести лет во Дворце детско-юношеского творчества в Симферополе, в вокальном ансамбле «Мелодия» и танцевальной студии Freestyle.

Позднее она сумела добиться признания и завоевала множество призовых мест на таких конкурсах, как «Галактика талантов», «Парад солистов», «Звездная Таврида» и другие.

Получив общее образование в гимназии, Макарова переехала в Москву. Девушка поступила в Институт современного искусства на факультет эстрадно-джазового пения.

В 2023 году Макарова пришла на шоу «Голос». Девушка исполнила композицию «Озеро надежды» из репертуара народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Наставницей вокалистки стала певица Полина Гагарина. Впереди молодую певицу ждут «поединки».

Почему Ая перестала петь

Группа приостановила свою деятельность после того, как у солистки начались проблемы со здоровьем. «Город 312» сообщал, что Ае потребуется время на восстановление после перенесенной коронавирусной инфекции — заболевание протекало в тяжелой форме.

«После пересенного ковида у нашей солистки Аи возникли определенные проблемы со здоровьем. Долгое время у нее не было возможности сделать паузу и уделить время себе. В итоге из-за плотного рабочего графика организм артистки потребовал особого внимания», — говорится в официальном заявлении коллектива.

Музыканты отметили, что врачи рекомендовали певице «отдохнуть от гаджетов и соблюдать „цифровой детокс“». Участники группы также обещали не сбавлять обороты и записать на студии новый материал.

После выздоровления Ая планирует подготовить сюрприз для слушателей. По ее словам, после восстановления связок выйдет ее новый сольный альбом.

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