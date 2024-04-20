«Ребята, я здорова»: Успенская раскрыла, лежала ли она в больнице Успенская опровергла информацию о том, что она лежала в больнице

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская опровергла слухи о своей недавней госпитализации. На полях церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года — 2024» она подчеркнула, что это фейк, передает корреспондент NEWS.ru. Исполнительница также посетовала на то, чем интересуется общественность.

Всех это так волновало, что я с собаками подралась, потом с Киркоровым поругалась. Вот это всем нравится. Ребята, я здорова, это просто фейк, я не была в госпитале. Я вчера участвовала в проекте «Голос», поэтому это самое лучшее доказательство, что я здорова. И всем вам этого желаю, — заявила Успенская.

Ряд Telegram-каналов распространил информацию, что королеве шансона стало плохо на Мосфильмовской улице в Москве. СМИ писали, что окружающие вызвали Успенской скорую помощь. Также они сообщали, что артистка жаловалась на слишком учащенное сердцебиение.

Певец Филипп Киркоров ранее подал иск к Успенской на 10 млн рублей. Поводом для этого послужили заявления артистки о «женоненавистничестве» певца, которые она сделала в ходе интервью.

Любовь Успенская дала интервью YouTube-каналу «Алена, блин!», в ходе которого заявила, что Киркоров является женоненавистником, несмотря на песни о любви к женщинам. Сторона защиты певца также подготовила список других фраз, которые нанесли ему моральный ущерб. Помимо компенсации, с Успенской планируют взыскать около 2 млн рублей судебных издержек.