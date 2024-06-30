Ребенок Гуфа получил травму Айза Анохина сообщила, что у ее старшего сына есть подозрение на перелом пальца

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Алексей Долматов

Бывшая супруга рэпера Гуфа (Алексея Долматова) блогер Айза Анохина, известная также как Айза-Лилуна Ай, сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что срочно покинула Индонезию. По ее словам, ее старший ребенок от Гуфа Сэм получил травму руки, а младший сын Элвис почувствовал себя плохо.

Будем вместе. Обниматься и лечиться. Кстати, Сэм в первый раз в своей жизни остался дома один. За главного. И у него уже появились новые навыки, — рассказала Айза.

Ранее блогер рассказала, что влюбилась в мошенника, который год назад украл ее Telegram-аккаунт. По словам Айзы, она считает молодого человека «секси», называет «любимым мошенником» и имеет «на его счет фантазии». Анохина добавила, что недавно ее аккаунт снова украл другой преступник.

Таже Анохина призналась, что провела вечер в компании экс-бойфренда Виктории Бони в Дубае. По ее словам, блогер Руслан Гасанов провел ей с сыновьями экскурсию по ночному городу по просьбе Гуфа. Анохина подчеркнула, что у нее и Гасанова нет романтических отношений.

У Анохиной двое сыновей — от Гуфа (Сэм) и бизнесмена Дмитрия Анохина (Элвис). В январе блогер рассказала, что прекратила общение с бывшими мужьями, после чего появлялась в их компании снова.