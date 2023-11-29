«Реализуемо и актуально»: певец IVAN о проведении «Интервидения» Певец IVAN: идея о проведении «Интервидения» реализуема и актуальна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

IVAN

Белорусский певец Александр Иванов, известный под псевдонимом IVAN, рассказал NEWS.ru, что поддерживает идею проведения «Интервидения» — аналога «Евровидения». По его словам, артистам нужно больше музыкальных конкурсов, где они могли бы заявлять о себе.

Я думаю, это и реализуемо и актуально в силу того, что артистам нужно показывать себя, где-то нужно сиять, заявить о себе. Поэтому чем больше, таких конкурсов, я считаю, тем лучше. Аналог это или не аналог — не важно, — заявил певец.

Идея проведения конкурса была высказана гендиректором Первого канала Константином Эрнстом. Он подчеркнул, что в соревновании не будет никаких политических ограничений и влияний, а принять участие в нем смогут представители всех стран мира. По мнению Эрнста, конкурс должен быть ежегодным. Название «Интервидение» является пока рабочим.

Ранее инициативу поддержали в Госдуме. При этом первый зампредседателя комитета по культуре Александр Шолохов отметил, что России нужно создавать не аналог Евровидения, а собственный уникальный конкурс.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что «Интервидение» может быть проведено уже в конце 2024 года. По его словам, подготовка мероприятия идет, для начала число стран-участниц будет равно семи. Кроме того, он поделился, что идея нового музыкального конкурса вызвала большой интерес у партнеров России по БРИКС, ШОС и СНГ.