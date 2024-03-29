«Россияне развонялись»: что сказал Андрей Макаревич о теракте в «Крокусе»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) спустя неделю после теракта в «Крокус Сити Холле» прокомментировал свое отношение к трагедии. Почему музыкант отказывается приносить публичные соболезнования и что ответил критикам?

Что сказал Макаревич о теракте в «Крокусе»

Андрей Макаревич в личном аккаунте в Facebook (деятельность в РФ запрещена) обратил внимание на критику в его адрес из-за молчания о трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл». По словам артиста, некоторые «блюстители новой нравственности развонялись в Сети» и заявили, что он не сочувствует россиянам.

В ответ музыкант осудил публичное выражение скорби по жертвам теракта, назвав подобные действия «пошлейшим занятием». Андрей Макаревич считает, что люди, если имеют возможность, должны оказать помощь потерпевшим, а не «трындеть» о трагедии.

Артист признался, что эмоция сочувствия ему знакома. Причем он испытывает ее не только к жертвам теракта в «Крокусе», но и ко всем жителям России. При этом Макаревич заметил, что последним помочь не может, так как находиться внутри страны — их выбор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зачем Макаревич сказал о россиянах в теме «Крокуса»

Андрей Макаревич (внесен Минюстом в список иноагентов) намеренно назвал вонью претензии к отсутствию в его соцсетях соболезнований в связи с терактом в Подмосковье, предположил в разговоре с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко.

«Макаревич — опытный пиарщик, он чувствует инфополе. И его ложка дегтя в бочке меда... казалось бы, соболезнует, сочувствует, но в то же время добавил неприязнь к жителям России», — отметил Рудченко.

Продюсер обратил внимание, что музыкант мог обойтись словами сочувствия и соболезнования, однако дополнил свой пост акцентными фразами.

«Этим он добавляет определенной перчинки в свой текст для привлечения внимания, чтобы его цитировали. А, по сути, мог бы просто выразить соболезнования», — считает Павел Рудченко.

Как в Госдуме отреагировали на слова Макаревича

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что ему неприятно видеть комментарии иноагентов, подобных Макаревичу, об общероссийской трагедии. По мнению парламентария, музыкант после переезда за границу превратился в «опасного паразита».

«Макаревич к концу жизни окончательно закончил превращение в опасного человекоподобного гельминта: ловко меняя маски и образы, обслуживая любую власть и начальство, он сделал выбор в пользу европейского ошейника», — заявил депутат RT.

Милонов попросил Андрея Макаревича «забыть» русский язык и больше ничего не говорить о России.

«Вы себя из России вычеркнули — вас кто-то за язык тянет выдавать свои едкие и гадкие ремарочки?» — добавил парламентарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Макаревич

Какие известны последние новости о теракте в «Крокусе»

По данным центра медицины катастроф, число пострадавших в результате террористического акта возросло до 382 человек. До 144 человек увеличилось число погибших в результате теракта в «Крокусе». Сегодня, 29 марта, в больнице умер еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По уголовному делу о теракте в «Крокусе» арестованы четверо исполнителей, четверо их предполагаемых пособников и задержан подозреваемый в финансировании террористов. Также в Таджикистане задержаны девять человек, которых подозревают в связях с лицами, совершившими нападение на мирных граждан в концертном зале.

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