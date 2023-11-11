Развод, «Солнцепек» и чужая дочь: куда пропал звезда «Спецназа» Кравченко

Фото: Zuma\TASS

Актер Алексей Кравченко на фотосессии съемочной группы фильма «Раскрашенная птица»

Народный артист Российской Федерации Алексей Кравченко раньше часто появлялся в сериалах в роли полицейских и военных, однако в последнее время пропал. Куда исчез актер, чем сейчас занимается?

Чем прославился Кравченко

Актер родился 10 октября 1969 года. Кравченко рос без отца — его воспитывала мама, работавшая швеей. Будущего артиста нельзя было назвать примерным ребенком (он бросил школу после восьмого класса), однако, несмотря на хулиганство, в юношестве он увлекся музыкой, занимался в джазовой студии и играл в школьном ансамбле. Кравченко также занимался спортом — тогда в моду вошел бодибилдинг.

Дебютная роль в кино принесла артисту оглушительный успех. В 13 лет он снялся в фильме Элема Климова «Иди и смотри», в котором сыграл партизана-подростка. Школьник настолько погрузился в образ, что почти перестал есть, ведь его герой должен был выглядеть изможденным. Впоследствии картина стала образцом среди фильмов о войне.

Кравченко не задумался тогда о карьере актера: получил профессию фрезеровщика, отслужил на флоте, а после демобилизации едва не решил учиться на мичмана, но с ним встретился Элем Климов и убедил поступать в театральный вуз.

В 1991 году Кравченко окончил с красным дипломом Щукинское училище, после чего началась новая страница в карьере. На счету актера около 100 ролей в различных проектах, в том числе театральных.

Зрители знают Кравченко благодаря ролям в сериалах про силовиков. Например, он исполнил роль второго плана — офицера ФСБ — в культовом сериале «Бригада», а в 2002–2003 годах он снимался в «Спецназе». Кравченко исполнил роль капитана Владимира Вяземского. В «9 роте» артист представил в образе капитана Быстрова по кличке «Кохраман». Особенно полюбился он за роль полицейского в комедии «Каникулы строго режима», коллегой по которой был Сергей Безруков.

Где сейчас Кравченко

С сентября 2016 года актер является ведущим шоу «Экстрасенсы против детективов», которое выходит на телеканале «НТВ». Кроме того, артист выходит на театральную сцену — в ближайшее время в МХТ им. Чехова состоится спектакль «Карамазовы» с его участием. В МХТ же он играет в спектакле «Мефисто».

В 2022 году Кравченко снялся в таких картинах, как мини-сериал «The Тёлки», сериалах «Янычар», «Дикая», «Уровень угрозы», «Наш спецназ», фильмы «Лучшие в аду» и «Сердце Пармы». В 2023 зрители увидели артиста в «Операции „Неман“» и «Аквариуме».

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Российский актер Алексей Кравченко во время сбора труппы Московского художественного театра

Как Кравченко относится к СВО

В 2021 году артист исполнил одну из главных ролей в фильме «Солнцепек», который сочли достаточно жестким из-за военных сцен. Сюжет картины рассказывал о начале военного конфликта в Донбассе в 2014 году

По мнению самого Кравченко, война сама по себе жестока и ужасна, поэтому зрителю необходимо помнить об этом, пусть даже через экранную призму.

«Напутствие может быть только одно: даже на войне можно остаться человеком! Война — это трагедия всех, кто в нее вовлечен. И грех на тех, кто ее спровоцировал», — подчеркнул тогда Кравченко.

В 2021 году актера внесли в список «деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины».

В январе 2023 года артист пристыдил коллегу по «9 роте» Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за то, что он выразил готовность сражаться за Украину. Кравченко возмутили слова актера о безразличии к судьбе России.

«Стесняюсь спросить, почему он до сих пор не в окопах-то? Просто у кого-то есть сила духа, а у кого-то... душок!» — заявил RT Кравченко.

Что известно о личной жизни Кравченко

Актер был дважды женат. Развод с первой женой Алисой вызвал общественный резонанс. В первом браке у Кравченко родилось двое сыновей — Алексей и Матвей, однако наличие детей не спасло отношения.

У актера вспыхнул роман с Надеждой Борисовой, однако в тот момент он был женат и после начала отношений с коллегой все равно долгое время не мог уйти из семьи, да и у возлюбленной была дочь Ксения и супруг.

В 2006 году актеры все же смогли признаться возлюбленным в неверности. Алиса восприняла уход Кравченко очень тяжело, за что он долго чувствовал себя виноватым. При этом артист признавался, что ни разу не пожалел о своем решении.

«У меня с Алисой состоялся разговор, она его стойко приняла. И рано утром я уехал. Машину, квартиру — все имущество оставил Алисе и детям. Так бы поступил нормальный мужчина. К Надежде приехал на стареньком авто с небольшой сумкой с вещами. Это все, что у меня было», — сказал Кравченко на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Когда страсти немного улеглись, влюбленные познакомили своих детей между собой, они подружились. Позднее Кравченко удочерил Ксению.

«Мы не женаты. Года через три совместной жизни был такой порыв. Мы пришли в ЗАГС, но двери оказались закрыты: был выходной. И как-то не сложилось. Но мы венчанные», — рассказывала новая супруга.

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