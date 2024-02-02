Развод, роман с миллионером, увеличение груди: где сейчас Диана Шурыгина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Диана Шурыгина

Героиня скандальных выпусков «Пусть говорят» Диана Шурыгина после завершения телевизионной драмы обзавелась тысячами подписчиков, которые по сей день следят за ее жизнью. Что известно о ее разводе, романе с миллионером и правда ли, что девушка зарабатывала на интимных фото?

Что известно о личной жизни Дианы Шурыгиной

В 2016 году россиян шокировала история изнасилования уроженки Ульяновска Дианы Шурыгиной ее знакомым Сергеем Семеновым. Дело получило широкую огласку после участия девушки в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

«Он зашел за мной, закрыл дверь на крючок и толкнул меня на кровать. Он держал меня руками, я начала сопротивляться, оказывать какие-то действия. И он ударил меня ладонью по лицу», — рассказывала Шурыгина в программе.

После череды разбирательств молодого человека приговорили к восьми годам колонии строгого режима, однако позднее приговор был обжалован — срок сократили до трех лет, а затем мужчина вышел по УДО. Как пишет StarHit, сейчас Семенов счастлив в браке и занимается правозащитной деятельностью.

Фото: vk.com/Global Look Press Диана Шурыгина и Сергей Семенов

Сама же Шурыгина в скором времени после скандала вышла замуж за телеоператора Андрея Шлянина. Свадьба состоялась в 2017 году на юге Москвы, в числе приглашенных гостей была группа «На-На». Однако отношения просуществовали недолго, и пара развелась.

По одной из версий, причиной разрыва стали слухи о супружеской неверности. В одной из программ на Первом канале Шурыгина рассказывала, что хотела покончить с собой из-за интрижек супруга на стороне, а летом 2018 года уже Шурыгину обвинили в измене телеоператору. Сама же девушка говорила, что причиной расторжения брака стало ее нежелание заводить детей.

Следующим избранником блогера оказался миллионер Денис Ребров. Роман продлился несколько лет, во время которых девушка не раз оказывалась в рехабе. По одной версии, у Шурыгиной возникли проблемы с психикой, по другой — с наркотиками и алкоголем, писал StarHit. В 2022 году пара рассталась.

«Благодарю Диану за все пережитые моменты, подаренные эмоции и любовь, за все сделанные ради меня вещи и за подаренные мне цветы и подарки. Люблю. Ценю. За все прощаю. Отпускаю», — писал Ребров в своих соцсетях.

Фото: Социальные сети Андрей Шлянин и Диана Шурыгина

Какие операции делала Шурыгина

В 2019 году Шурыгина задумывалась о гименопластике — операции по восстановлению девственности, сообщал «Вокруг ТВ». Вместе со съемочной группой «Прямого эфира» она сходила на консультацию к врачу. Выслушав информацию об операции и узнав, что ее стоимость составляет 40 тысяч рублей, Шурыгина заявила, что готова к хирургическому вмешательство. Чем закончилась история, осталось неизвестным.

Спустя год блогер решила увеличить грудь — ей подобрали круглые импланты объемом 250 мл. Стоимость операции составляла около 300 тысяч рублей.

Девушка транслировала и процесс подготовки, и саму операцию в прямом эфире в своих социальных сетях, чтобы, как она объяснила, показать все происходящее тем, кто тоже думает о маммопластике.

Правда ли, что Шурыгина зарабатывала на интимных фото

После расставания с миллионером Шурыгина открыла платный канал с эротическим контентом на одной из крупных платформ для онлайн-моделей. Девушка продавала свои обнаженные фото, которые приносили ей хороший доход, писал Life. Доступ к снимкам для взрослых Шурыгина открывала за $15 в месяц (около 1100 рублей по курсу 2021 года).

«Я вела свой Onlyfans, продавала там определенный контент. Это было полтора года назад. Делала и делала. Может быть, буду еще делать», — рассказывала Шурыгина в свих соцсетях.

Фото: Социальные сети Денис Ребров и Диана Шурыгина

Чем сейчас занимается Диана Шурыгина

Сейчас девушка продолжает активно вести социальные сети. На ее странице часто появляются фото из путешествий. Блог Шурыгиной развивается в тематике lifestyle: блогер рассказывает о правильных привычках, занимается спортом и рассказывает об отношениях.

Тем не менее у девушки есть закрытый аккаунт в Telegram, доступ к которому можно получить за определенную плату. Там Шурыгина обещает личное общение, подборку откровенных видео и фото без цензуры.

Читайте также:

Вмешался Кадыров? Почему закрыли клинику звездного хирурга Хайдарова

Травля Галкина, реанимация, «измена» с Воробей: как живет Евгений Петросян

Пугачева и Галкин: последние новости 1 февраля, где сейчас, возвращение