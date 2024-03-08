Развод из-за СВО, дочь, жизнь в США: где сейчас актриса Янина Студилина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Янина Студилина

Актриса Янина Студилина появилась на премьере фильма «Онегин» в Москве. Что известно о личной жизни артистки, почему она развелась с Александром Роднянским — младшим, где она сейчас живет и снимается?

Когда прошла премьера «Онегина»

6 марта в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера экранизации романа в стихах Александра Пушкина «Онегин». Картину представили режиссер Сарик Андреасян и актерская группа: Лиза Моряк, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Алена Хмельницкая, Татьяна Сабинова, Татьяна Лютаева и другие.

Также на мероприятии заметили других знаменитых артистов. В их числе Наталья Рудова, Эвелина Бледанс, Алика Смехова, Елена Захарова, Ирина Безрукова, Янина Студилина, Елена Борщева, Марк Богатырев, певец IVAN и другие. Кадры с премьеры «Онегина» можно посмотреть в фотогалерее NEWS.ru.

Почему Студилина развелась с мужем

Актриса была замужем за Александром Роднянским — младшим, сыном кинопродюсера Александра Роднянского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), с которым состояла в отношениях с 2008 года. Пара объявила о разводе в июне 2022 года. Как призналась сама Студилина, причиной разрыва стала политическая ситуация на фоне проводимой Россией специальной военной операции.

По словам актрисы, какое-то время она жила с супругом в США, где работал Роднянский-младший. Однако нахождение в Америке, а затем и в Европе стало негативно сказываться на творческой карьере Студилиной.

«Он работал в Америке, мы прожили там какое-то время, и я начала выпадать из профессии. Потом мы переехали в Европу. Мне было тяжело быть только мамой и женой, я хотела реализовать себя в профессии тоже и начала часто летать в Москву. Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя», — рассказала артистка в беседе с изданием WomanHit.ru 6 июня 2022 года.

Девушка отметила, что после начала СВО они разошлись окончательно. Роднянский-младший выбрал жизнь в Европе, а она — в России.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Александр Роднянский — младший и Янина Студилина

«Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мой бывший супруг выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России. Здесь мои родители, моя работа, мои друзья», — объяснила Студилина.

В браке с Роднянским-младшим Студилина 30 декабря 2016 года родила дочь Анну. Как подчеркивала актриса, после развода девочка очень нуждалась в маме, в связи с чем Янина пыталась проводить с ребенком больше времени, при этом не забывая о профессии.

«К счастью, я мама, моей дочке пять лет (сейчас девочке семь лет. — NEWS.ru). У меня нет возможности сидеть и рефлексировать, мне нужно действовать. Я несу ответственность за ребенка. Любая мама, особенно мама-актриса, у которой рабочий день ненормирован, меня поймет», — говорила актриса.

С кем сейчас встречается Студилина

СМИ приписывают Студилиной роман с юристом Владимиром Герасимовым, сыном Евгения Герасимова — знаменитого актера, сейчас работающего худруком Театра Луны. Известно, что в настоящее время Янина играет в спектаклях этого театра.

Студилина и Герасимов появились вместе на премьерном показе мультфильма «Кентервильское привидение» в московском кинотеатре «Художественный» в ноябре 2023 года.

«Студилина не афиширует новый роман. Появление на премьере мультфильма по сказке Оскара Уайльда стало дебютом для влюбленных. Сын знаменитого артиста учился в МГИМО на юриста-международника. Известно, что сейчас Владимир работает в компании ЛУКОЙЛ», — писал портал Voice.

Чем известна Студилина, где она сейчас

Будущая актриса родилась 6 августа 1985 года в Омске. До школы посещала танцевальный кружок, а в 2000 году окончила театрально-музыкальную школу им. Сергея Казарновского.

Наибольшую популярность приобрела после выхода телесериала «Ранетки», где сыграла Полину Зеленову.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Янина Студилина

По совету народного артиста России Валерия Баринова Янина пошла учиться в театральный вуз. В 2011 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. В 2012–2013 годах училась в Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке. В это время она снялась с актерами Гонсало Варгасом и Джеймсом Бибери в пилотной серии триллера Russian Room.

Первой крупной киноролью стала работа в фильме Федора Бондарчука «Сталинград», в котором Янина сыграла Машу.

Помимо этого, Студилина снялась в сериалах «Доктор Рихтер — 2», «Жизнь по вызову», «Бедный олигарх — 2», «Красная королева» и других.

Сейчас Янина продолжает играть в кино и театре. К примеру, недавно она участвовала в спектаклях «Ночь нежна», «Маленький принц» и «Человек-амфибия» в Театре Луны на Малой Ордынке.

Читайте также:

«Жизнь по вызову», поддержка РФ, алименты: как живет актер Павел Прилучный

Галкин отомстил за Пугачеву? Что сказали звезды о Примадонне и Михайлове

Филипп Киркоров: последние новости 8 марта, «ЧБД», критика, предсказание