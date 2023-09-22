Развелась с Фоменко, отменила свадьбу с Ливановым: фото Голубкиной Актриса отмечает сегодня день рождения

Фото: Александр Куров/ТАСС

Николай Фоменко и Мария Голубкина, 2004 год

Мария Голубкина отмечает сегодня 50 лет. Актриса продолжает участвовать в антрепризах и сниматься в фильмах. В сериале «Обоюдное согласие», который вышел в прошлом году, звезда сыграла следователя. Многие назвали возвращение Голубкиной в кино триумфальным — до этого около двух лет она не снималась.

«За всю мою жизнь у меня то есть роли в кино, то нет. Куда-то взяли, где-то не утвердили. Не знаю почему. Не от меня зависит. Моя основная работа все-таки в театре, там на хлеб насущный зарабатываю», — рассуждала Мария в интервью NEWS.ru.

Голубкина теперь редко рассказывает о личной жизни. Актриса была замужем один раз. С 1995-го по 2008 год она состояла в браке с шоуменом Николаем Фоменко. У них родились двое детей.

«Мы просто больше не могли жить вместе. Нет какой-то одной причины развода, их миллион. Просто если их все начинать перечислять про другого человека, то он покажется какой-то сволочью и гнидой. Я не хочу обижать его», — так говорила Мария о причинах развода.

Несколько лет назад Голубкина собиралась замуж за Бориса Ливанова, сына известного артиста Бориса Ливанова. Однако свадьба так и не состоялась.

«То, что было с Ливановым, я сделала осознанно, потому что понимала, что наша пара не продержится долго. Сделала из этого пиар-ход. У Бори не хватило ума, он стал от себя что-то отвечать, тем самым, обосрав всю нашу малину», — вспоминала актриса в интервью YouTube-каналу «Лера в большом городе».

Как Голубкина выглядела в разные годы и с кем жила — в фотогалерее NEWS.ru.