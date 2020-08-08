«Развелась, чтобы снимок выложить»: Асмус показала фото в стиле ню

https://static.news.ru/photo/5b136026-d9d1-11ea-8acc-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус выложила в своём Instagram фото, на котором она позирует обнажённой.

На снимке артистка сидит в наполненной водой ванне спиной к камере.

Развелась, чтобы эту фотку выложить, — подписала Асмус.

Пост она дополнила несколькими шутливыми хештегами, вызвавшими восторг у аудитории, например: «Харлашку жалко», «Отписка от актриски», «Черноус, ты ли это» и «Моя любимая порноактриса». Поклонники признались, что обожают чувство юмора артистки, но некоторые отметили, что пиар на разводе Асмус с шоуменом Гариком Харламовым им уже надоел.

Асмус и Харламов поженились в 2013 году. Актрису тогда назвали разлучницей, так как она буквально «увела» юмориста от бывшей жены Юлии Лещенко. Последняя позже рассказывала, что для неё предательство мужа стало большим ударом.

Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как в ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват. Звёзды пообещали остаться любящими родителями для дочки Анастасии и сохранить дружеские отношения.

Как писал NEWS.ru ранее, Кристина Асмус показала закулисье съёмок фильма «Джон», в котором снимается популярный актёр Алексей Чадов. Поклонники звезды сразу же заподозрили артистку в новом романе.