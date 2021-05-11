«Разрывает сердце»: Манижа о стрельбе в казанской школе

https://static.news.ru/photo/cd504dee-b323-11eb-8c75-96000091f725_660.jpg Фото: manizha/instagram.com

Российская певица Манижа прокомментировала стрельбу в гимназии № 175 в Казани. В своём Instagram-аккаунте звезда написала, что этот случай «разрывает сердце». Исполнительница отметила, что «никогда, нигде, ни за что не должны дети в своей жизни встречаться с оружием».

Никакие слова не могут утешить семьи погибших. Мы всей командой сегодня плачем вместе с Казанью, — добавила Манижа.

К посту она певица добавила фото вечернего неба над Казанью.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.

Накануне казанский стрелок Ильназ Галявиев, устроивший массовый расстрел в гимназии № 175, признался силовикам в содеянном. По его словам, он и сам не знает, сколько школьников он убил. Юноша считает, что жертвами инцидента стали не менее семи человек. Кроме того, Галявиев полагает, что убил четверых взрослых.

После ЧП в Казани президент Владимир Путин поручил Росгвардии незамедлительно проработать ужесточение правил оборота оружия. Новые правила примут с учётом вида оружия, которое использовал стрелок в Татарстане.