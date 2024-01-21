«Разрешаю себе»: Бородина объяснила, почему ругается матом Бородина заявила, что мат помогает ей избавляться от негативных эмоций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Бородина

Российская телеведущая Ксения Бородина в Instagram (деятельность в РФ запрещена), отвечая на вопрос читателя, рассказала, что иногда позволяет себе ругаться матом при детях, чтобы избавиться от негативных эмоций. Так звезда «Дома-2» прокомментировала видео, на котором она ругается во время игры в покер в компании певицы Ольги Орловой, ее сына и своей 14-летней дочери.

Потому что я взрослая. Потому что разрешаю себе иногда ругаться матом. Может, потому что сын Оли [Орловой] тоже взрослый. Маленьких детей там точно не было. Маруся (дочь Бородиной. — NEWS.ru) достаточно умна, чтобы это не повторять. И, между прочим, при стрессе мат помогает телу избавиться от избыточных негативных эмоций. А игра в покер — достаточно стрессовая история, — пояснила телеведущая.

Ранее Бородина назвала балерину Анастасию Волочкову глубоко больным человеком, которому требуется помощь окружения. Так экс-ведущая «Дома-2» отреагировала на скандальное видео, попавшее в Сеть, на котором актер Никита Джигурда снимает брюки с Волочковой. Бородина призвала балерину заняться своим здоровьем.

Бородина также осудила людей, выложивших это видео в Сеть. По ее словам, нельзя пользоваться проблемами другого человека ради собственного пиара.