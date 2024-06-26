Разочарование в Израиле, переезд в США, тоска по РФ: где сейчас Михаил Шац

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Телеведущий Михаил Шац

Телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что разочаровался в Израиле и скучает по некоторым вещам в России. Что об этом известно, как живет шоумен?

Почему Шац разочаровался в Израиле

После начала российской спецоперации на Украине шоумен эмигрировал в Израиль. В недавнем интервью YouTube-каналу «Шалом, тыкверим!» Шац рассказал, что разочарован жизнью в этой стране. По словам шоумена, в еврейском государстве его раздражают некоторые аспекты быта.

Юморист рассказал, что обладающие большим опытом и знаниями эмигранты готовы менять жизнь в Израиле к лучшему, однако правительство страны сопротивляется. По словам Шаца, таких людей не воспринимают всерьез.

Кроме того, шоумена раздражают бюрократизм и инфантилизм государственной системы. У Шаца также есть вопросы к политическому курсу страны. По его словам, в Израиле не осталось достойных политиков. Шац посетовал, что в стране царит популизм.

Несмотря на разочарование в Израиле, артист остается там. Свою позицию он объяснил тем, что считает еврейское государство удобной базой для жизни.

Скучает ли Шац по России

В недавнем интервью комик признался, что сейчас переосмысливает свой образ жизни. В частности, артист задумался о переезде. Правда, в качестве нового места жительства Шац рассматривает не Россию, а США. Ближайшей осенью юморист отправится в тур по американским штатам.

При этом шоумен признался, что в России есть вещи, по которым он скучает. В качестве примера он назвал русскую баню. По словам артиста, ему не хватает хорошей деревянной парилки, стоящей на берегу озера, к которому примыкает хвойный лес.

Шац также отметил, что после начала спецоперации россияне стали «чуточку» лучше жить и зарабатывать. На подкасте «Жизнь без GPS» он выразил мнение, что это особенно ощутили его коллеги по актерскому мастерству, которые лишились конкурентов в лице селебрити, покинувших РФ.

Также артист признал, что в стране, несмотря на санкции, показывают фильмы, а полки магазинов «ломятся от изобилия». Шац также отметил, что в России по-прежнему работают театры, оперы, кафе и рестораны.

Что известно о личной жизни Шаца

26 января 2024 года Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила о разводе с Шацем. Артистка назвала это первым в истории России разводом двух иноагентов. Она добавила, что вместе с супругом многое пережила за годы совместной жизни. По словам телеведущей, ни она, ни супруг не откажутся от своего статуса родителей троих детей.

В интервью YouTube-каналу Sheinkin 40 телеведущий отметил, что все его наследники находятся в разных странах. Двое старших детей — 25-летняя Соня и 29-летний Степан — живут в Лиссабоне, а младшая дочь 18-летняя Антонина в этом году заканчивает школу в Англии. Больше всего времени девушка проводит в Испании, а между Англией и Испанией она находится с мамой Татьяной Лазаревой.

Со старшей дочерью Шац работает совместно в нескольких проектах. Соня вместе с отцом принимала участие в записи подкастов для YouTube, а также выступала на разогреве на его концертах. Сейчас девушка живет в Португалии и строит музыкальную карьеру. Отец поощряет увлечение дочери.

Юморист добавил, что разлука с детьми — самое тяжелое последствие его переезда в Израиль. Он назвал это плачевным итогом последних двух лет.

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