Разлучила Тимати и Шишкову, Абрамова и Алсу: как Решетова разбивает семьи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель Анастасия Решетова не выдержала волны хейта в социальных сетях после обвинений в том, что она стала причиной развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, и закрыла комментарии к своим публикациям. Правда ли, что звездная пара рассталась из-за нее, что известно о личной жизни манекенщицы?

Причастна ли Решетова к разводу Алсу

Алсу прожила в браке с бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет. В браке родилось трое детей. Пара воспитывала 17-летнюю дочь Сафину, 16-летнюю Микеллу и семилетнего сына Рафаэля.

В мае Алсу разоблачила своего супруга, рассказав об измене Абрамова, и сообщила, что подала на развод. Артистка косвенно указала на связь экс-возлюбленного с бывшей девушкой Тимати Анастасией Решетовой, хотя та давала интервью, где заявила, что для нее романтические отношения с женатыми мужчинами неприемлемы. Алсу оставила емкий комментарий: «Врет».

На премии «Мама года — 2024», которая состоялась 25 июня, певица ответила на вопрос о разводе. Алсу заявила, что ей не хочется афишировать свою личную жизнь.

«Знаете, я бы не хотела комментировать, опускаться до этого уровня и говорить о девушках с низкой социальной ответственностью», — сказала артистка.

Позже ей пришлось пояснить, что ее неправильно поняли. Алсу объяснила, что ее застали врасплох.

«К моему удивлению, не все правильно поняли мою фразу про „девушку с низким социальным статусом“. <...> Конечно же, я говорила про девушку с низкой социальной ответственностью. Еще таких называют представительницами древнейшей профессии. Надеюсь, теперь понятно», — написала Алсу.

Певица добавила, что молчала «в тряпочку», но у нее закончилось терпение. Алсу подчеркнула, что не любит «вранье, лицемерие и притворство».

«Вещи надо называть своими именами. Фух, вот это я ей рекламу сделала. „Бизнес“ будет процветать. Только, пожалуйста, не забываем платить налоги!» — посоветовала певица.

Экстрасенс Таисия Граф считает, что брак Алсу распался из-за приворота. По ее мнению, новые отношения супруга певицы долго не продлятся, мужчина попытается вернуться в семью, поскольку утратит интерес к избраннице.

«Абрамов очень быстро потеряет к Решетовой интерес и в течение года захочет вернуться в семью. Решетова же за свой так называемый магический приворот рискует дорого поплатиться. Когда муж Алсу ее бросит, она может уйти в разгульный образ жизни или в зависимость. Одним словом, отношения Яна и Анастасии обречены на провал», — заявила экстрасенс в разговоре с порталом «ПроЗвезд».

27 июня Алсу впервые прокомментировала решение суда о разводе. В беседе с «Осторожно Media» она отметила, что разбирательство отложили на два месяца для урегулирования условий раздела имущества.

Правда ли, что Решетова увела Тимати у Шишковой

Самым громким романом блогера были отношения с Тимати, в союзе с которым родился сын Ратмир. Анастасия признавалась, что рэпер стал ее первой большой любовью. Спустя шесть лет совместной жизни они расстались.

Модель Алена Шишкова, в отношениях с которой у Тимати родился старший ребенок — дочь Алиса, ранее заявила, что Решетова появилась еще во время ее отношений с музыкантом. В интервью журналистке Надежде Стрелец она не стала скрывать обиду на бывшую избранницу музыканта.

«С Настей мы не общаемся и не общались особо. У нас была съемка для рекламы, но как-то так получилось, что не сложились прям хорошие отношения. А вот с новой девушкой Валей мы очень хорошо общаемся, потому что я часто [у них] бываю, к Алисе приезжаю. <...> Может быть, какая-то обида была на Настю, потому что она появилась еще во время наших отношений с Тимуром», — заявила Шишкова.

После расставания с исполнителем модели приписывали отношения со стилистом Алеко Надиряном. Также много слухов ходило о связи Решетовой с бизнесменом из Казахстана.

Что за слухи ходили о романе Решетовой с бывшим Рианны

В прошлом году Решетовой приписывали роман с бизнесменом Хассаном Джамилем — бывшим возлюбленным Рианны. Тогда звезда Сети приняла ислам и положительно высказывалась о многоженстве.

По ее словам, разнообразие не вредит семье.

«Не каждый мужчина может себе позволить иметь четырех жен. Любви, времени и денег на всех не хватит. А вообще, если подумать, это спасает от измен на стороне, а также выравнивает ситуацию с преимуществом женского населения над мужским», — говорила она.

Также Решетова отмечала, что стала мусульманкой по двум причинам. Блогер добавила, что начала изучать эту религию еще во время отношений с Тимати.

«Первая — я связываю это с тем, что у меня в крови. У меня по материнской линии татарская кровь. Как вы знаете, все татары, в том числе крымские, — мусульмане, причем давно. Я интересовалась историей разных религий: от иудаизма до конфуцианства. Я всегда с теплотой читала про ислам», — заверила Решетова.

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