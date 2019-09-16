https://static.news.ru/photo/f6ca1c64-d76e-11e9-a377-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, эфир которого был посвящён находящейся в крайне тяжёлом состоянии актрисе Анастасии Заворотнюк, возмутило продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина.

Он пригрозил ведущему шоу Дмитрию Борисову и руководству канала судебным разбирательством, а своих подписчиков в Instagram призвал не смотреть выпуск этой программы.

При этом возмутила его не тема ток-шоу, а то, что гости программы нелицеприятно высказались о нём из-за его недавних заявлений о здоровье Заворотнюк.

В частности, радиоведущая Алла Довлатова пояснила, что Разин, заявивший о том, что у актрисы рак мозга четвёртой степени, не мог знать об этом, так как не имеет никакого отношения к семье Заворотнюк. Также Довлатова обвинила Разина в пиаре на имени болеющей актрисы.

Это надо было додуматься — позвонить, вынюхать, чтобы потом себе сделать вот такой пиар, — заявила Довлатова.

В ответ продюсер на своей странице в Instagram написал, что участники передачи выдернули его слова из контекста. Кроме того, он обвинил Первый канал в незаконном упоминании его имени, так как оно запатентовано в Роспатенте.

По одной из версий, обсуждаемых в СМИ, опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк развилась на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Ранее News.ru писал о том, что актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому после медикаментозной, в которую её погрузили врачи. Об ухудшении её здоровья стало известно 13 сентября. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга. 15 сентября пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Представитель актрисы Стас Христов заявил, что ему запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Заворотнюк.