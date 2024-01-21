Разин взял ответственность за развод Кудрявцевой: при чем здесь Кай Метов

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Лера Кудрявцева, Андрей Разин

Продюсер Андрей Разин заявил, что причастен к разводу телеведущей Леры Кудрявцевой. Что он сделал, как артистка переживает расставание с супругом и правда ли, что она нашла ему замену в лице певца Кая Метова?

Как Разин связан с разводом Кудрявцевой

Продюсер заявил, что его проклятие, обращенное против звезд, принимавших участие в концерте памяти лидера «Ласкового мая» Юрия Шатунова, начало работать. В своем видеообращении он подчеркнул, что среди пострадавших есть в том числе Кудрявцева.

«Очередная жертва Малахова. <...> Андрей Малахов собирал артистов, которых я проклял. <...> 31 декабря он опять собрал артистов. Очень жаль Толю Руденко. Я ему говорил: „Не ходи туда, потому что там все опять подстава и это все против Юры Шатунова. И то, что там семья и дети, это все равно пропаганда“. И Толик пошел туда. Лолита пострадала. Лера Кудрявцева пострадала. Теперь и Руденко арестован. Вот вам и все!» — заявил Разин.

Кто признался Лере Кудрявцевой в любви

Звезда 90-х певец Кай Метов признался в любви к телеведущей. Артист заявил, что во время съемок проекта «Суперстар» Кудрявцева оказывала ему огромную поддержку и именно ее участие и забота давали ему дополнительные силы.

«Хочу признаться Лере в любви. Чувствовал от нее большую поддержку и теплоту во время проекта. Это давало мне дополнительные силы. Она человек публичный. Надо держаться и не показывать никому какие-то свои внутренние переживания, хотя они, безусловно, есть», — заявил Метов в последнем интервью.

Вместе с тем он пожелал, чтобы телеведущая нашла себе достойного человека. Певец отметил, что до самого развода не осознавал, насколько серьезна ситуация.

Поддержать артистку в непростой ситуации предлагал и шоумен Стас Барецкий. Он подчеркнул, что знает Кудрявцеву очень давно, и отметил ее невероятное трудолюбие. Шоумену была неприятна сложившаяся ситуация.

«Эта ситуация для меня неприятна, я приложу все усилия, чтобы ей помочь. Что я могу сказать... Мне ее жаль. Человек трудолюбивый. Я займусь этим вопросом», — сказал Барецкий в разговоре NEWS.ru.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Лера Кудрявцева

Что известно о разводе Леры Кудрявцевой

О разводе телеведущей стало известно 12 января. Кудрявцева кратко описала ситуацию в своих социальных сетях. Из ее немногословной публикации стало ясно, что причиной расставания с супругом, брак с которым длился 11 лет, стал алкоголь.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала тогда звезда.

Она подчеркнула, что не хочет давать комментарии на эту тему, и попросила ее по этому поводу не беспокоить. Кудрявцева добавила, что намеренно вынесла «личное в публичное».

Кудрявцева была замужем за Игорем Макаровым чуть больше 10 лет. В июне прошлого года они отмечали оловянную свадьбу. Супруг моложе Кудрявцевой на 16 лет, поэтому многие поклонники Леры сначала считали этот брак мезальянсом. Тем не менее в 2018 году супруги стали родителями, Кудрявцева решилась на ЭКО и родила дочь Машу. Позже телеведущая рассказывала, как ей было трудно забеременеть и выносить ребенка.

«Я прошла такой жестокий путь до появления Маши, что я готова была на Луну улететь, лишь бы выносить. Я к этому шла не один год, потому что в 47 лет есть какие-то физиологические моменты. И если я не светила своим пузом — это не потому, что я не была беременной. Я просто остерегалась и боялась», — заявила Кудрявцева на YouTube-шоу «Алена, блин!».

В мае 2023 года в студии программы «Звезды сошлись» ведущая призналась, что разочаровалась в поведении Макарова. Телеведущая пожаловалась на то, что ей не хватает романтики в отношениях с супругом, и не стала скрывать, что в последнее время она кормит всю семью.

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