Разин вспомнил, как Изабелла Юрьева помогла ему попасть в «Утреннюю почту» Андрей Разин рассказал об обучении у певицы Изабеллы Юрьевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Разин

60-летний продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) рассказал, как в возрасте 22 лет дебютировал в «Утренней почте». По словам музыканта, в телепрограмме, согласно приказу министерства культуры СССР, могли участвовать только люди с музыкальным образованием. Руководство ЦК КПСС направило Разина в Центральный дом работников искусств Советского Союза на трехмесячные курсы артистов эстрады, которые вела знаменитая певица Изабелла Юрьева.

На Старый Новый год 1986 года меня должны были показывать в «Утренней почте». Так как я был племянником Михаила Горбачёва, меня сняли с песней «Ты и я». В «Утренней почте» могли сниматься только люди, которые имеют музыкальное образование, было принято решение отправить меня на курсы... Моим учителем была Изабелла Юрьева. [25 сентября 1985 года] я попал к этой женщине на стажировку, получил тарификацию. Так я появился в передаче «Утренняя почта». Именно эта женщина дала мне путевку в жизнь — я стал артистом, — сообщил продюсер.

Ранее Разин не приехал на церемонию открытия памятника певцу Юрию Шатунову, состоявшуюся в Москве в день 50-летия Шатунова на Троекуровском кладбище. Ее посетили вдова и дети исполнителя в сопровождении охраны. В общей сложности у могилы Шатунова собрались несколько сотен человек.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Разин не является близким другом Шатунова и «использует былые связи с артистом исключительно с целью пиара».

Группа «Ласковый май» была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии воспитанника Юрия Шатунова, которому на тот момент было 13 лет. Коллектив стал популярным после того, как работать с ним в 1987 году стал Разин.

Шатунов был солистом «Ласкового мая» с момента основания по 1991 год. Песня «Белые розы» в его исполнении была показана в «Утренней почте» на Центральном телевидении, после чего стала визитной карточкой коллектива.