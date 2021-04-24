Разин ужаснулся изменившейся до неузнаваемости Агузаровой

https://static.news.ru/photo/fb2ee122-a57b-11eb-af3d-96000091f725_660.jpg Андрей Разин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Разин прокомментировал ужасные изменения во внешности Жанны Агузаровой. Продюсер опубликовал фото певицы 30-летней давности и буквально посочувствовал ей.

Под фотографией 1989 года музыкант опубликовал нынешнее фото себя и экс-солистки «Браво». Видимо, расстроившись от этой картины окончательно, продюсер посетовал на скоротечность времени и призвал всех беречь свою молодость.

На верхнем снимке я с Жанной Агузаровой в спорткомплексе «Олимпийский» в 1989 году. А на следующих фото мы с Жанной Агузаровой уже в 2021 году. Как быстро время летит, как быстро заканчивается молодость. Берегите себя, берегите молодость, наслаждайтесь каждым днём этой жизни, — подписал фото Разин.

Поклонники тут же отреагировали на публикацию Разина, отметив, что вообще-то время особенно не пощадило Агузарову, а не основателя «Ласкового мая». Некоторые удивились, как певица умудрилась так изуродовать себя, если ещё в прошлом году в программе Урганта она выглядела вполне прилично.

«Мне почему-то вспомнился стишок Агнии Барто „Модница“: „но следуя за модой, себя не изуродуй“», «А справа внизу кто?», язвительно комментируют пользователи.

Как сообщалось ранее, российская певица, бывшая вокалистка группы «Браво», Жанна Агузарова впервые больше чем за год вышла в свет. Она и раньше выглядела экстравагантно, но новый образ вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети.