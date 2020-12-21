«Будет тяжело»: Разин сравнил пандемию коронавируса с войной

https://static.news.ru/photo/81c24d94-42b9-11eb-9d27-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: razin_andrei_lm/instagram.com

Музыкальный продюсер Андрей Разин попросил звёзд шоу-бизнеса отказаться от новогодних концертов. Он заявил, что понимает сложное финансовое положение артистов. Однако концерты подвергают опасности зрителей, считает он.

Заразившись во время выступления кумира, эти люди вернутся домой, где передадут инфекцию близким, пожилым родственникам и детям, написал Разин в Instagram.

Да, будет тяжело. Нашим предкам тоже было тяжело, когда шла война, когда они лежали в окопах, в холодной земле, когда не было ни тепла, ни еды. Но люди шли на эти лишения и терпели только для того, чтобы была победа. Неужели мы с вами сегодня не сможем это сделать? — задал вопрос коллегам по творческому цеху основатель группы «Ласковый май».

Разин возмутился тем, что некоторые знаменитости хвастаются своими выступлениями. Он настоятельно рекомендовал прислушаться к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и воздержаться от массовых скоплений людей.

Уже к лету будет вакцинировано огромное количество россиян, и тогда появится возможность возобновить концертную деятельность, высказал мнение продюсер, призвав подумать о ближних.

Ранее, как писал NEWS.ru, Разин раскритиковал рэпера Басту за концерты в Санкт-Петербурге, на которые пришло много зрителей. Продюсер назвал это кощунством, высказав убеждение, что музыкант в условиях эпидемии поступил некрасиво.