https://static.news.ru/photo/34e9111c-ca68-11e9-92f4-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: Wikimedia

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось.

Как сообщил мне источник, который приближен к лечению Анастасии Заворотнюк, состояние здоровья у актрисы ухудшилось, — написал продюсер в Instagram.

По его словам, семья актрисы не нуждается в материальной помощи. Он отметил, что Завортнюк получила всю возможную помощь и теперь остаётся только надеяться на чудо.

Сообщения о тяжёлом состоянии Заворотнюк в СМИ появились 13 сентября. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как писал News.ru, анестезиолог-реаниматолог одной из ведущих федеральных больниц предположил, что у актрисы начался сепсис. По его словам, о начале заражения крови говорят осложнения в виде пневмонии и полиорганной недостаточности.