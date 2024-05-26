Разин рассказал о сходстве между Шатуновым и SHAMAN Разин: Шатунов не любил носить трусы, как и SHAMAN

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Разин

Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов не любил носить трусы, как и певец SHAMAN, рассказал продюсер музыкального коллектива Андрей Разин в соцсетях. Он объяснил это тем, что в детском доме, где вырос артист, были проблемы со стиркой нижнего белья.

Юра Шатунов тоже не любил нижнее белье, так как в детском доме стирали один раз в неделю, поэтому оно всегда было грязное, и он его не надевал никогда, — заявил Разин.

Когда у группы появился администратор, одной из его обязанностей стала стирка трусов и носков. Однако он не занимался этим, отметил Разин. В связи с этим Шатунов так и не стал носить нижнее белье. Кроме того, исполнитель носил кроссовки без носков.

Ранее SHAMAN признался, что не носит нижнее белье. В этом элементе одежды нет смысла, поэтому его «нет и никогда не было», пояснил исполнитель. Он добавил, что иногда во время концертов поклонницы кидают на сцену не только футболки, но и нижнее белье. Ничего плохого он в этом не видит. Людям, уверен артист, иногда надо дать возможность отвести душу и «похулиганить».

Кроме того, режиссер Александр Игудин рассказал, что SHAMAN сделал кавер на хит «Ласкового мая» «Седая ночь» еще при жизни Шатунова. Встретившись с Игудиным на юбилее Виктора Дробыша, певец попросил режиссера показать исполнителю «Розового вечера» запись видео с его исполнением.