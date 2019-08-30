https://static.news.ru/photo/c4433b36-cb2a-11e9-8a47-fa163e074e61_660.jpg Юрий Шатунов Фото: Tatiana Morozova/Global Look Press

Продюсер Андрей Разин раскрыл подробности конфликта с певцом Юрой Шатуновым. По его словам, звезда 90-х в скором времени может уйти со сцены, поскольку его творческое будущее без песен «Ласкового мая» под большим вопросом. А виноват в этом никто иной, как директор певца Алексей Кудряшов, с которым он много лет назад познакомил Шатунова.

Это — исчадие ада и он сделал всё возможное, чтобы Юра порвал любые отношения со мной и группой «Ласковый май». Он так и сказал: «Юра больше знать не хочет „Ласковый май“ и петь песни группы». Именно он фактически запретил Юре петь все наши песни, — написал Разин на своей странице в Instagram .

Разин заверил, что с самим Шатуновым он никогда не ругался. Смуту в отношения между певцом и продюсером сеет Кудряшов, который вытягивает из артиста деньги, запрашивая за его корпоративы до полмиллиона евро. Он предостерёг он сотрудничества с этим человеком, заявив, что это чревато судебными уголовным преследованием.

Обнаглел. Бедный будет тот заказчик, кто свяжется с ним и ещё раз нарушит наши авторские права. Сядет, вместе с Кудряшовым, в тюрьму, — резюмировал Разин.

Ранее, как писал News.ru, Разин рассказал, что права на песни коллектива он продал ООО «Честная музыка», с которым параллельно заключил договор. Согласно документу, он может на законных основаниях использовать репертуар группы, чего нельзя сказать о Шатунове. Продюсер предупредил предупредил, что за использование композиций «Ласкового мая» без его ведома нарушители понесут ответственность.