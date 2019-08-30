Юрий Шатунов Юрий Шатунов Фото: Tatiana Morozova/Global Look Press

Продюсер Андрей Разин раскрыл подробности конфликта с певцом Юрой Шатуновым. По его словам, звезда 90-х в скором времени может уйти со сцены, поскольку его творческое будущее без песен «Ласкового мая» под большим вопросом. А виноват в этом никто иной, как директор певца Алексей Кудряшов, с которым он много лет назад познакомил Шатунова.

Это — исчадие ада и он сделал всё возможное, чтобы Юра порвал любые отношения со мной и группой «Ласковый май». Он так и сказал: «Юра больше знать не хочет „Ласковый май“ и петь песни группы». Именно он фактически запретил Юре петь все наши песни, — написал Разин на своей странице в Instagram.

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Многие спрашивают: кто является причиной всех неурядиц с Юрой Шатуновым? Кто отлучил его от группы «Ласковый май», от Валентины Николаевны Тазикеновой, первого директора Оренбургского детского дома, от Галины Фёдоровны Венедиктовой, что он даже не приехал к ним на похороны и не оказал им материальную помощь, а также от всех его одноклассников? Кто этому человеку практически перекрыл весь кислород, ведь Юра перестал общаться со всеми своими сверстниками, друзьями и практически переехал в Германию? Он больше не общается ни с кем в Российской Федерации. Кто этот человек, который оскорбляет работников телевидения, требует за интервью с Юрой Шатуновым и за концерты с его участием от 100.000 до 1.000.000 , оскорбляет администраторов, кричит, в конце концов, и меня с ним поссорил? Это - мой бывший администратор, подхалим, которого я когда-то привёл к Юре и поставил его директором, совершив огромную ошибку. Этот человек - Аркадий Кудряшов. Это - исчадие ада и он сделал всё возможное, чтобы Юра порвал любые отношения со мной и группой «Ласковый май». Он так и сказал: «Юра больше знать не хочет «Ласковый май» и петь песни группы». Именно он фактически запретил Юре петь все наши песни, а раньше убирал говно за собаками. Если Юра оставит его своим администратором, то у него никакого творческого будущего больше не будет, потому что никаких песен группы «Ласковый май» он не сможет петь, так как все договора аннулированы и теперь правообладатель, ООО «Честная музыка», будет ловить этого мошенника и его коллег на совершении уголовного преступления. Ни один человек в группе с Аркадием ни общаться, ни разговаривать не хочет. Он сделал всё возможное, чтобы изолировать всю страну от Юры Шатунова. Но поймите одно: Юра Шатунов - мой кум и мы с ним никогда не ссорились и не ругались. Во всём виноват этот негодяй! С 1992 года Кудряшов ни рубля не заплатил за права, не помог ни одному человеку. А гонорары эта морда за Шатунова и наши песни просит немыслимые. Например, Иосиф Пригожин мне сказал, что за корпоратив он у него запросил полмиллиона евро. Обнаглел .Бедный будет тот заказчик, кто свяжется с ним и ещё раз нарушит наши авторские права. Сядет, вместе с Кудряшовым, в тюрьму.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Разин заверил, что с самим Шатуновым он никогда не ругался. Смуту в отношения между певцом и продюсером сеет Кудряшов, который вытягивает из артиста деньги, запрашивая за его корпоративы до полмиллиона евро. Он предостерёг он сотрудничества с этим человеком, заявив, что это чревато судебными уголовным преследованием.

Обнаглел. Бедный будет тот заказчик, кто свяжется с ним и ещё раз нарушит наши авторские права. Сядет, вместе с Кудряшовым, в тюрьму, — резюмировал Разин.

Ранее, как писал News.ru, Разин рассказал, что права на песни коллектива он продал ООО «Честная музыка», с которым параллельно заключил договор. Согласно документу, он может на законных основаниях использовать репертуар группы, чего нельзя сказать о Шатунове. Продюсер предупредил предупредил, что за использование композиций «Ласкового мая» без его ведома нарушители понесут ответственность.

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