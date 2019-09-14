Известный продюсер Андрей Разин рассказал, что могло стать причиной болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, в развитии онкологии у звезды сериала «Моя прекрасная няня» виновата новая методика омоложения.
Помню, ещё лет 15 назад она мне говорила: «Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь — за ней будущее», — поделился продюсер в беседе с «Комсомольской правдой».
Он отметил, что Заворотнюк всегда хотела оставаться вечно молодой и красивой. Никто не знал, что ценой этой красоты станет неизлечимое заболевание. Разин также добавил, что актриса пребывала в постоянном стрессе. Судебные разбирательства и кредит, который она взвалила на свои хрупкие плечи, очень сильно подкосили её здоровье.
Настя очень хороший человек, всегда сама пробивается, не боится рисковать. У неё такой характер, — заметил продюсер.
Разин признался, что о болезни Заворотнюк узнал ещё полгода назад. Накануне он позвонил её лечащим врачам, чтобы справиться о здоровье актрисы. Доктора заявили, что ей осталось жить всего несколько дней.
Ранее News.ru писал, что медики диагностировали у Заворотнюк парез. По некоторым данным, у знаменитости парализована правая часть тела. 48-летняя артистка по-прежнему находится в реанимации. Врачи рассматривают возможность проведения операции, однако хирургическое вмешательство может быть опасно.