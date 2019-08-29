https://static.news.ru/photo/34e9111c-ca68-11e9-92f4-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: Wikimedia

Конфликт продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина и певца Юрия Шатунова продолжает набирать обороты. На этот раз Разин выложил в интернет документы, свидетельствующие о правообладании песнями коллектива.

Многие спрашивают, кто является правообладателем всех песен группы «Ласковый май». В 2006-м году было принято решение суда, которым однозначно за мной закреплено право на 27 песен, — написал Разин на своей странице в Instagram .

Он рассказал, что позднее он продал права на песни ООО «Честная музыка», с которыми параллельно заключил договор. Согласно документу, он может на законных основаниях использовать репертуар группы, чего нельзя сказать о Шатунове. Разин предупредил, что за использование композиций «Ласкового мая» без его ведома нарушители понесут ответственность.

А в случае, если указанные песни будут исполняться на концертах без передачи на это прав, не только исполнители, но и организаторы мероприятий будут привлечены к административной и уголовной ответственности, — заключил продюсер.

Ранее менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая». По словам Аркадия Кудряшова, правообладатель песен сам позволил певцу использовать репертуар группы на своих концертах, писал News.ru.