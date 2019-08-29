Андрей Разин Андрей Разин Фото: Wikimedia

Конфликт продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина и певца Юрия Шатунова продолжает набирать обороты. На этот раз Разин выложил в интернет документы, свидетельствующие о правообладании песнями коллектива.

Многие спрашивают, кто является правообладателем всех песен группы «Ласковый май». В 2006-м году было принято решение суда, которым однозначно за мной закреплено право на 27 песен, — написал Разин на своей странице в Instagram.

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Многие спрашивают, кто является правообладателем всех песен группы «Ласковый май». В 2006-м году было принято решение суда, которым однозначно за мной закреплено право на 27 песен. Других решений суда не было. Позже я продал эти права. Теперь владельцем прав на все эти песни является ООО «Честная музыка». Я и Андрей Гуров заключили с ними договор и, на законных основаниях, поем эти песни. Журналистам, которые безграмотные и утверждают, что, якобы, права были переданы ещё кому-то, ещё раз разъясняю: в решении суда, которое вы видите на фотографии, написано чётко, что правообладателем является Разин Андрей Александрович. Поэтому, дорогие работодатели группы «Ласковый май», не поддавайтесь на ложную информацию и не подвергайте себя огромным штрафам и уголовной ответственности. Никаких прав ни у кого нет, включая Юру Шатунова и других, кто не заключил договор с «Честной музыкой» на исполнение песен группы «Ласковый май». А в случае, если указанные песни будут исполняться на концертах без передачи на это прав, не только исполнители, но и организаторы таких мероприятий будут привлечены к административной и уголовной ответственности.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Он рассказал, что позднее он продал права на песни ООО «Честная музыка», с которыми параллельно заключил договор. Согласно документу, он может на законных основаниях использовать репертуар группы, чего нельзя сказать о Шатунове. Разин предупредил, что за использование композиций «Ласкового мая» без его ведома нарушители понесут ответственность.

А в случае, если указанные песни будут исполняться на концертах без передачи на это прав, не только исполнители, но и организаторы мероприятий будут привлечены к административной и уголовной ответственности, — заключил продюсер.

Ранее менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая». По словам Аркадия Кудряшова, правообладатель песен сам позволил певцу использовать репертуар группы на своих концертах, писал News.ru.

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